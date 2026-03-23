OGGI IN PRIMA PAGINA
Primi ricoverati per Epatite “A” al Goretti di Latina
LATINA – Anche Latina ha i suoi casi di Epatite “A”. Diversi pazienti che presentavano sintomi legati all’infezione del fegato e si sono rivolti all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, sono stati diagnosticati e sono ora ricoverati nell’ Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive diretta dal dottor Cosmo Del Borgo. Tra loro, anche un noto imprenditore del capoluogo.
Ad oggi le segnalazioni risultano complessivamente 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. I pazienti ricoverati sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari.
La ASL di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.
È stata istituita – spiegano dall’azienda sanitaria- una task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione Generale e composta dal Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), la Struttura di Igiene Alimenti di origine animale, nonché l’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, in costante coordinamento con il SeReSMI (Servizio Regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) e l’Area Promozione Salute e Prevenzione della Regione Lazio.
Tra le attività già realizzate rientrano la pianificazione e l’esecuzione di rigorosi controlli negli esercizi di ristorazione e in punti vendita della provincia pontina. L’Azienda, inoltre, ha inviato ai Comuni della provincia pontina e all’Ufficio scolastico provinciale di Latina comunicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione e contenimento del virus da attuare. Parallelamente, i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, i primi ad avere il contatto con i pazienti, sono stati informati sulle buone prassi da diffondere ai cittadini sull’igienizzazione accurata delle mani e sul consumo di alimenti opportunamente lavati, evitando il consumo di cibo crudo o poco cotto.
È in fase di valutazione con la Regione Lazio l’attivazione un piano di monitoraggio straordinario degli allevamenti di molluschi del territorio per un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi.
La ASL di Latina -si legge in una nota aziendale- continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione, mantenendo attivi i canali di comunicazione e la cooperazione interistituzionale per l’attuazione di interventi strategici ed integrati di prevenzione, controllo ed informazione chiara e tempestiva ai cittadini
CRONACA
Fondi, 14enne accoltella un sedicenne in piazza De Gasperi. Fermato con l’accusa di tentato omicidio, vittima fuori pericolo
FONDI – Violenza a Fondi dove un ragazzo di appena 14 anni di Terracina ha accoltellato all’addome un 16 enne. E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22, vicino piazza De Gasperi davanti a diversi passanti e a un poliziotto fuori servizio che ha sventato conseguenze peggiori disarmando l’aggressore. Sul posto i carabinieri hanno poi identificato il ragazzo e sequestrato l’arma, un coltello con una lama da 25 centimetri. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma è stato poi trasferito in un centro di prima accoglienza con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, soccorsa e medicata, è ricoverata all’ospedale Fiorini di Terracina dove è stata giudicata fuori pericolo.
CRONACA
Fondi, quarantenne picchiato e rapinato dell’incasso
FONDI Rapina a Fondi dove nella notte un uomo di 40 anni del posto è stato aggredito e derubato dell’incasso. Dopo l’allarme al 112 sono intervenuti i carabinieri .
Dai primi accertamenti è emerso che la vittima, dopo aver chiuso la propria attività commerciale, stava facendo rientro a casa in moto, ma giunto nei pressi della propria abitazione, e’ stato avvicinato da due individui che lo hanno aggredito con calci e pugni, sottraendogli il borsello contenente l’incasso della propria attività, stimato in circa 6.000 euro, per poi fuggire. La vittima è poi andata in pronto soccorso per farsi medicare.
Sono ora in corso indagini dei Carabinieri della tenenza di Fondi per accertare i fatti e individuare i responsabili.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Referendum Giustizia, si vota oggi 22 Marzo e domani lunedì 23
L’Italia è chiamata al voto sul referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario. Oggi domenica 22 e domani lunedi 23 marzo urne aperte dalle 7 di oggi e chiuderanno alle 23, domani lunedì 23 invece apriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne, nel pomeriggio di lunedì.
In provincia di Latina gli elettori chiamati al voto saranno 437.369
Il quesito sulla scheda: ” Approvate il testo della legge di revisione degli srtt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105,106 terzo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare?”
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