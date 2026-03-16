ATTUALITA'
Latina, il busto di Vincenzo D’Amico realizzato dall’artista macedone Natasha Bozharova
LATINA – É di Natasha Bozharova, artista macedone adottata da Latina, il busto che raffigura il calciatore Vincenzo D’Amico, che campeggia non distante dall’ingresso del campo sportivo per attività all’aperto inaugurato nei giorni scorsi a Latina. L’opera, donata alla struttura comunale dai tifosi della Lazio, non è il primo monumento realizzato a Latina dalla talentuosa scultrice che si era segnalata per il busto del Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini nei giardini di Via don Morosini e il Monumento all’Alpino su Corso della Repubblica.
Con il lavoro fatto per creare il busto di D’Amico “ha saputo restituire la giovinezza, la forza e l’umanità attraverso questa azione plasmante con un ulteriore tratto caratteristico dorato a sottolineare quanto sia stato prezioso il percorso di vita del calciatore laziale – commenta il direttore di Mad Fabio D’Achille – . Averlo avuto vicino sportivamente e umanamente nel nostro territorio nella nostra città, anche nella parte finale della sua vita ha sicuramente lasciato un segno importante – sublimato dalla intuizione e dalla realizzazione di questa struttura sportiva e la scultura ne consacra il passaggio o forse meglio dire l’assist, un lancio a rete anche attraverso la scultura e quindi l’arte contemporanea”.
ATTUALITA'
Plastic Free, premiati Latina, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga. La ricerca dello scienziato Ennio Tasciotti
LATINA – Sono 8 i Comuni del Lazio premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Tra questi, ce ne sono 4 pontini: Latina, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga.
“Dopo un anno di grande impegno dei referenti sul territorio, al fianco delle amministrazioni locali, siamo orgogliosi degli otto riconoscimenti ottenuti dai Comuni del Lazio – dichiara Lorenzo Paris, referente regionale Plastic Free – Ci impegneremo sicuramente per aumentare il coinvolgimento sul territorio, a beneficio delle nostre comunità.”
A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione del riconoscimento, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. Le amministrazioni sono state selezionate per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio.
Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, che ha ribadito come “la sostenibilità è una sfida che si vince sui territori”, sottolineando la vicinanza del Consiglio regionale ai sindaci e agli amministratori che hanno scelto di mettere la tutela ambientale al centro delle proprie politiche.
Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti, professore ordinario e direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma, tra i massimi esperti di nanotecnologie applicate alla salute umana, è intervenuto anche nella sua veste di direttore scientifico di Plastic Free Onlus, e ha illustrato i primi risultati della ricerca sostenuta dall’associazione sulla presenza di micro e nanoplastiche nell’organismo umano.
L’obiettivo dell’ambizioso progetto sostenuto da Plastic Free e presentato a ottobre scorso, è quello di capire in che modo le nanoplastiche riescano a superare la barriera ematoencefalica, analizzare gli effetti che queste particelle hanno sul funzionamento dei neuroni, indagare la relazione tra la loro presenza nel cervello e lo sviluppo di processi infiammatori alla base di patologie neurodegenerative.
“Il nostro obiettivo è triplice – ha spiegato Tasciotti –. Vogliamo capire come le nanoplastiche entrano nel cervello, in che modo alterano la capacità dei neuroni di trasmettere segnali e, infine, se e come attivano fenomeni di neuroinfiammazione, considerati tra i principali fattori scatenanti di malattie come Alzheimer e Parkinson. Si tratta di domande cruciali che oggi non hanno ancora risposte chiare e che, grazie a questa ricerca, potremo finalmente affrontare con metodo scientifico”. Una ricerca che ha bisogno di finanziamenti.
ATTUALITA'
Ospedale dei Castelli, primo atterraggio dell’elicottero Ares 118: rafforzata la rete dell’emergenza regionale
Primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118 ieri, ieri sabato 14 marzo, all’Ospedale dei Castelli, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ares 118 e Asl Roma 6. L’operazione si è svolta nell’area individuata in via provvisoria, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie, e tutte le procedure previste sono state rispettate fino al completamento dell’intervento. L’atterraggio è avvenuto per far fronte a un’emergenza reale: un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito con la massima rapidità in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. Tutto è stato possibile grazie al coordinamento tra Ares 118 e il personale della Asl Roma 6. In particolare, l’architetto Domenico Giovannetti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la dottoressa Simona Curti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli, insieme al personale della società Elifriulia S.p.A., hanno effettuato sopralluoghi tecnici individuando l’area utilizzabile per le attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di soccorso medico in elicottero nelle situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Un ringraziamento anche al personale della sicurezza dell’ospedale che, come previsto dal protocollo, ha contribuito alla buona riuscita delle operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Albano Laziale. Si tratta di un passaggio importante per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio. La possibilità di effettuare collegamenti rapidi con i centri di alta specializzazione rappresenta infatti un elemento fondamentale della sanità di rete regionale e rafforza ulteriormente il sistema di sicurezza sanitaria a tutela dei cittadini.
ATTUALITA'
Anzio: successo per la Raccolta Sangue. Oltre 40 i donatori
ANZIO – Quaranta donatori rispondono all’appello della Croce Rossa ad Anzio di sabato 14 Marzo dove presso il piazzale della Farmacia Cinque Miglia, sotto la spinta propulsiva del Dott. Gaetano Mauro, il Comitato della Croce Rossa di Anzio e Nettuno ha schierato un’organizzazione impeccabile di raccolta sangue.
A coordinare le operazioni sul campo erano presenti le figure di vertice del Comitato locale: la Presidente Annamaria Di Gregorio, affiancata dall’Ispettrice delle Infermiere Volontarie, Sorella Paola Lumaca. Fondamentale il contributo tecnico e umano di Sorella Sabrina Cecchini, presente durante tutta la sessione di prelievo, e della nutrita squadra di volontari che ha accolto i donatori con professionalità e quel calore umano che da sempre contraddistingue l’emblema della Croce Rossa.
I dati definitivi della giornata: 40 donatori hanno effettuato la raccolta.
“La comunità che circonda la farmacia è una famiglia allargata” – commentano gli organizzatori – “e ogni volta che viene lanciato un appello per il bene comune, la risposta è generosa e immediata”.
Donare il sangue è un gesto che dura pochi minuti, ma che ha il potere di riscrivere il destino di molte vite. La giornata di oggi alla Farmacia Cinque Miglia ci ricorda che, quando le istituzioni e i cittadini camminano insieme, nessuna sfida è troppo grande. Un ringraziamento speciale va a ogni singolo donatore: il loro silenzioso altruismo è la notizia più bella di questo sabato di primavera.
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