APPUNTAMENTI
Musica classica al Circolo Cittadino: Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi in concerto
Musica classica protagonista a Latina: sabato 11 aprile alle 18 il Circolo Cittadino Sante Palumbo ospita il Concerto di Primavera con il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi.
L’appuntamento rientra nel tour promosso dal CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica nell’ambito del progetto LAZIOSound, sostenuto dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quella di Latina sarà una delle ultime tappe del percorso che negli ultimi mesi ha portato i due musicisti a esibirsi in Italia e all’estero. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, segna il ritorno della collaborazione con il CIDIM. «Siamo lieti di accogliere a Latina due giovani talenti già affermati a livello internazionale», ha dichiarato la presidente Elisa Cerocchi. Il programma prevede un repertorio per pianoforte a quattro mani di grande suggestione: dall’Ouverture de Féerie tratta da Shéhérazade di Maurice Ravel, a L’apprenti sorcier di Paul Dukas, fino a Night di Fazil Say. Gran finale con la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.
Formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, Bravi e Scapicchi si sono distinti fin dagli esordi, esibendosi in importanti rassegne e festival, tra cui il Teatro Palladium di Roma. Il loro percorso internazionale li ha portati anche in Ungheria, Austria, Regno Unito, Corea del Sud e Città del Vaticano, riscuotendo sempre un’ottima accoglienza di pubblico e critica.
Il concerto è realizzato in collaborazione con COOP Art e con il supporto di importanti istituzioni musicali, tra cui l’Accademia Chigiana e la Fondazione “Incontri col Maestro” di Imola.
APPUNTAMENTI
Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del Popolo
LATINA – Riapre a Latina il Caffè Poeta, al civico 12 di piazza del Popolo, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi Bistrot letterario. L’appuntamento domani, giovedì 9 aprile alle 19, dopo la completa ristrutturazione da parte della società che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione, la Green Model, con un progetto che unisce – spiegano – “identità, cultura e sostenibilità” con l’obiettivo di “diventare un luogo aperto alla città, dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di idee, con eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi”.
“Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: il locale – spiegano da Green Model – è stato completamente ristrutturato utilizzando materiali a basso impatto ambientale, mentre la gestione quotidiana sarà orientata alla riduzione degli sprechi e a un’attenta gestione dei rifiuti. Anche la proposta gastronomica segue questa direzione: il menù sarà caratterizzato dall’utilizzo di materie prime locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e ridurre l’impatto legato ai trasporti. Il Caffè Poeta si trasforma inoltre in bistrot, con una cucina attiva durante tutto l’arco della giornata e per tutta la settimana”.
“Il progetto di ristrutturazione è stato curato dagli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, che hanno reinterpretato – aggiungono dalla società – gli spazi restituendo al locale elementi identitari legati alla città di Latina, in un dialogo tra memoria e contemporaneità. La ricerca formale si sviluppa attraverso una rilettura del linguaggio razionalista che caratterizza la città di Latina, reinterpretato mediante un equilibrio tra rigore geometrico e leggerezza compositiva. Allo stesso tempo, elementi fluidi e dettagli curvilinei introducono una dimensione più morbida e dinamica. Questo dialogo si riflette anche nella scelta dei materiali: accanto a quelli tipici della città di fondazione, come il travertino utilizzato nelle boiserie e negli elementi architettonici, si affiancano superfici tecniche e minimali, generando un contrasto calibrato tra tradizione e contemporaneità”.
La nuova immagine e l’intero progetto di comunicazione sono stati sviluppati invece da Factory M.
All’inaugurazione è previsto anche l’intervento della sindaca di Latina, Matilde Celentano.
APPUNTAMENTI
Giornata del Mare, la Guardia Costiera di Gaeta apre al pubblico la nave Dattilo
GAETA – In occasione della Giornata Nazionale del Mare che ricorre l’11 aprile, la Capitaneria di Porto di Gaeta ha organizzato un’iniziativa aperta alla cittadinanza che ha come obiettivo la promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione e del rispetto dell’ambiente marino.
Per tre giorni a partire da oggi (da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile), sarà ormeggiata nel porto di Gaeta la Nave Dattilo della Guardia Costiera, una moderna unità navale impegnata quotidianamente nelle attività di ricerca e soccorso, tutela dell’ambiente marino e controllo della sicurezza in mare.
Per l’occasione, la nave sarà aperta alle visite del pubblico la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
APPUNTAMENTI
Mario Calabresi all’Iis Gobetti di Fondi per i 25 anni di “Invito alla Lettura. Incontro con l’autore”
FONDI – L’IIS Gobetti de Libero ospita Mario Calabresi. L’Istituto celebra così il 25° anniversario del progetto «Invito alla lettura. Incontro con l’autore». Il prossimo 15 aprile, il giornalista, scrittore, fondatore di Chora Media e già direttore di Repubblica e de La Stampa, presenterà Alzarsi all’alba (Mondadori, 2025), un’opera che nasce da una domanda semplice e urgente: in un’epoca dominata dalla cultura del tutto-e-subito, cosa rimane del valore della fatica? Il libro raccoglie le voci, tratte da storie vere, di chi ogni giorno si alza presto, lavora in silenzio e tiene in piedi il mondo senza clamore. Calabresi li chiama con affetto «la pattuglia dell’alba».
L’incontro del 15 aprile si inserisce in una storia lunga venticinque anni. “Invito alla lettura. Incontro con l’autore” – spiega in una nota la scuola – nasce da un’intuizione semplice e potente: che i libri non si amano per obbligo, ma per contagio, e che il contagio più efficace è l’incontro diretto con chi “quei libri li ha scritti”. Sono arrivati così a Fondi, Edoardo Albinati, premio Strega 2016; Francesco Piccolo, tra i più raffinati scrittori della sua generazione; Niccolò Ammaniti, autore di culto per giovani lettori; Valentina D’Urbano, scrittrice capace di parlare alle nuove generazioni; Eraldo Affinati, che fa della scuola e dell’educazione il cuore della sua narrativa; Massimo Carlotto, maestro del noir italiano. Con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo la letteratura ha dialogato con la magistratura. Dal mondo del giornalismo, della televisione e della divulgazione: Alberto Angela, Franco Di Mare, Michele Cocuzza e Leonardo Cecchi. Tra le presenze più originali e trasversali, Pif, Folco Terzani, testimone di una letteratura del viaggio e dell’interiorità; Marco D’Amore, attore e regista che ha parlato di cinema, narrazione e responsabilità artistica; ed Enrico Galiano, professore e scrittore capace di emozionare un’intera generazione di lettori giovani.
Originato da un’idea delle prof.sse Maria Pica e Patrizia Lombardi, sostenuta dai dirigenti scolastici succeduti nel tempo, è stato portato avanti in questa edizione speciale dai docenti Sabina Sepe e Alessio Pescosolido, con il costante supporto di Enza Campino, stimata e nota libraia.
Il 15 aprile sarà dunque un compleanno speciale: venticinque anni di storie condivise tra autori e studenti, e ancora la voglia — intatta — di aprire un libro, incontrare chi l’ha scritto, e scoprire che leggere è, prima di tutto, un atto di fiducia nel futuro. “Come l’alba”, appunto.
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