APPUNTAMENTI
Sport, spettacolo e solidarietà a Priverno, il 14 aprile la Partita del Cuore allo stadio Palluzzi
Sport, spettacolo e solidarietà a Priverno: martedì 14 aprile allo stadio “Antonio Palluzzi” arriva la Partita del Cuore, evento benefico il cui ricavato sarà devoluto a sostegno di progetti sociali. La manifestazione è organizzata da Associazione Pizzerie Italiane e dal Comune di Priverno e vedrà in campo sportivi, pizzaioli e personaggi dello spettacolo per una serata all’insegna della beneficenza. Il programma prenderà il via dalle 16 con una partita di calcio a 5 femminile tra la Nazionale Italiana Pizzaiole e le Forty Fighters. A seguire, il momento centrale della giornata: la sfida tra la Nazionale Italiana Olimpionici e Campioni dello Sport e la Nazionale Calcio Pizzaioli API, con la conduzione dello speaker Giuseppe Baratta. Accanto alle partite, spazio anche all’intrattenimento con spettacoli comici e musica dal vivo della tribute band 883 “Loschi Individui”, oltre alla presenza di stand gastronomici. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle associazioni “Ilrosacheosa” e “Associazione Insieme ODV Priverno”, con particolare attenzione ai progetti dedicati alle donne in difficoltà. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è in programma lunedì 13 aprile alle 18 nella sala delle cerimonie del Comune, alla presenza del sindaco Anna Maria Bilancia e delle istituzioni coinvolte.
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Musica classica al Circolo Cittadino: Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi in concerto
Musica classica protagonista a Latina: sabato 11 aprile alle 18 il Circolo Cittadino Sante Palumbo ospita il Concerto di Primavera con il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi.
L’appuntamento rientra nel tour promosso dal CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica nell’ambito del progetto LAZIOSound, sostenuto dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quella di Latina sarà una delle ultime tappe del percorso che negli ultimi mesi ha portato i due musicisti a esibirsi in Italia e all’estero. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, segna il ritorno della collaborazione con il CIDIM. «Siamo lieti di accogliere a Latina due giovani talenti già affermati a livello internazionale», ha dichiarato la presidente Elisa Cerocchi. Il programma prevede un repertorio per pianoforte a quattro mani di grande suggestione: dall’Ouverture de Féerie tratta da Shéhérazade di Maurice Ravel, a L’apprenti sorcier di Paul Dukas, fino a Night di Fazil Say. Gran finale con la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.
Formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, Bravi e Scapicchi si sono distinti fin dagli esordi, esibendosi in importanti rassegne e festival, tra cui il Teatro Palladium di Roma. Il loro percorso internazionale li ha portati anche in Ungheria, Austria, Regno Unito, Corea del Sud e Città del Vaticano, riscuotendo sempre un’ottima accoglienza di pubblico e critica.
Il concerto è realizzato in collaborazione con COOP Art e con il supporto di importanti istituzioni musicali, tra cui l’Accademia Chigiana e la Fondazione “Incontri col Maestro” di Imola.
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Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del Popolo
LATINA – Riapre a Latina il Caffè Poeta, al civico 12 di piazza del Popolo, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi Bistrot letterario. L’appuntamento domani, giovedì 9 aprile alle 19, dopo la completa ristrutturazione da parte della società che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione, la Green Model, con un progetto che unisce – spiegano – “identità, cultura e sostenibilità” con l’obiettivo di “diventare un luogo aperto alla città, dedicato all’incontro, al confronto e alla condivisione di idee, con eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi”.
“Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: il locale – spiegano da Green Model – è stato completamente ristrutturato utilizzando materiali a basso impatto ambientale, mentre la gestione quotidiana sarà orientata alla riduzione degli sprechi e a un’attenta gestione dei rifiuti. Anche la proposta gastronomica segue questa direzione: il menù sarà caratterizzato dall’utilizzo di materie prime locali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e ridurre l’impatto legato ai trasporti. Il Caffè Poeta si trasforma inoltre in bistrot, con una cucina attiva durante tutto l’arco della giornata e per tutta la settimana”.
“Il progetto di ristrutturazione è stato curato dagli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, che hanno reinterpretato – aggiungono dalla società – gli spazi restituendo al locale elementi identitari legati alla città di Latina, in un dialogo tra memoria e contemporaneità. La ricerca formale si sviluppa attraverso una rilettura del linguaggio razionalista che caratterizza la città di Latina, reinterpretato mediante un equilibrio tra rigore geometrico e leggerezza compositiva. Allo stesso tempo, elementi fluidi e dettagli curvilinei introducono una dimensione più morbida e dinamica. Questo dialogo si riflette anche nella scelta dei materiali: accanto a quelli tipici della città di fondazione, come il travertino utilizzato nelle boiserie e negli elementi architettonici, si affiancano superfici tecniche e minimali, generando un contrasto calibrato tra tradizione e contemporaneità”.
La nuova immagine e l’intero progetto di comunicazione sono stati sviluppati invece da Factory M.
All’inaugurazione è previsto anche l’intervento della sindaca di Latina, Matilde Celentano.
APPUNTAMENTI
Giornata del Mare, la Guardia Costiera di Gaeta apre al pubblico la nave Dattilo
GAETA – In occasione della Giornata Nazionale del Mare che ricorre l’11 aprile, la Capitaneria di Porto di Gaeta ha organizzato un’iniziativa aperta alla cittadinanza che ha come obiettivo la promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione e del rispetto dell’ambiente marino.
Per tre giorni a partire da oggi (da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile), sarà ormeggiata nel porto di Gaeta la Nave Dattilo della Guardia Costiera, una moderna unità navale impegnata quotidianamente nelle attività di ricerca e soccorso, tutela dell’ambiente marino e controllo della sicurezza in mare.
Per l’occasione, la nave sarà aperta alle visite del pubblico la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
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