Sport, spettacolo e solidarietà a Priverno, il 14 aprile la Partita del Cuore allo stadio Palluzzi

Musica classica protagonista a Latina: sabato 11 aprile alle 18 il Circolo Cittadino Sante Palumbo ospita il Concerto di Primavera con il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi.

L’appuntamento rientra nel tour promosso dal CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica nell’ambito del progetto LAZIOSound, sostenuto dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quella di Latina sarà una delle ultime tappe del percorso che negli ultimi mesi ha portato i due musicisti a esibirsi in Italia e all’estero. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, segna il ritorno della collaborazione con il CIDIM. «Siamo lieti di accogliere a Latina due giovani talenti già affermati a livello internazionale», ha dichiarato la presidente Elisa Cerocchi. Il programma prevede un repertorio per pianoforte a quattro mani di grande suggestione: dall’Ouverture de Féerie tratta da Shéhérazade di Maurice Ravel, a L’apprenti sorcier di Paul Dukas, fino a Night di Fazil Say. Gran finale con la versione originale per pianoforte a quattro mani della Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.

Formatisi all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, Bravi e Scapicchi si sono distinti fin dagli esordi, esibendosi in importanti rassegne e festival, tra cui il Teatro Palladium di Roma. Il loro percorso internazionale li ha portati anche in Ungheria, Austria, Regno Unito, Corea del Sud e Città del Vaticano, riscuotendo sempre un’ottima accoglienza di pubblico e critica.

Il concerto è realizzato in collaborazione con COOP Art e con il supporto di importanti istituzioni musicali, tra cui l’Accademia Chigiana e la Fondazione “Incontri col Maestro” di Imola.