Monte San Biagio: violati i sigilli su area sequestrata. I Carabinieri denunciano il proprietario, per lavori abusiv

Questa mattina, 21 maggio 2026, è avvenuta la consegna delle chiavi del centro sportivo “Vincenzo D’Amico” di Nuova Latina al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin, dopo la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Latina.

Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Centro Fitness Montello Sergio Zonzin e il presidente della Commissione Personale Cultura e Sport Claudio Di Matteo e la consigliera di Lbc Floriana Coletta.

L’accordo garantirà l’apertura, la chiusura e la cura dell’impianto sportivo. La cittadinanza avrà accesso alla pista di atletica da 600 metri e all’area fitness attrezzata, oltre agli spazi verdi e alle aree dedicate ai più piccoli.

“Finalmente restituiamo questo parco alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano durante la consegna delle chiavi. “Sarà un luogo di incontro per bambini, anziani e per tutti coloro che vorranno usufruire di uno spazio verde e sicuro. Il patto di collaborazione rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva”.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato come la riapertura rappresenti un importante presidio sociale per il quartiere: “Lo sport è inclusione, aggregazione e libertà. Dare ai giovani la possibilità di svolgere attività fisica significa offrire spazi sani e sicuri per la comunità. Nel frattempo prosegue l’iter del bando pubblico per l’assegnazione definitiva dell’impianto”.

Anche Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dall’amministrazione comunale, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire apertura e fruibilità della struttura per tutti i cittadini.

Soddisfazione anche da parte di Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Personale Cultura e Sport, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il quartiere Nuova Latina: “Una struttura così importante non poteva restare chiusa. Le richieste dei cittadini erano tante e oggi restituiamo al territorio un impianto sportivo fondamentale per la socialità e la pratica sportiva”.

Gli orari di apertura

Il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà aperto:

* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30;

* martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30;

* sabato dalle 7 alle 18.

Il calendario rappresenta gli orari minimi garantiti e potrà essere ampliato previa comunicazione al Comune di Latina da parte del Centro Fitness Montello.