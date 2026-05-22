IN EVIDENZA
Monte San Biagio: violati i sigilli su area sequestrata. I Carabinieri denunciano il proprietario, per lavori abusiv
A Monte San Biagio i Carabinieri hanno accertato, in località Via degli Olmi, una violazione dei sigilli su un’area già sequestrata, per proseguire i lavori. Realizzato un piazzale in cemento di circa 64 mq, un muro di contenimento in cemento, la pavimentazione in cemento della strada che conduce alle abitazioni e della realizzazione ex novo di un secondo piazzale con annesso muro di contenimento. I terreni risultavano sottoposti a vincolo idrogeologico e ricadenti in zona sismica. Denunciato il proprietario del terreno per violazione di sigilli nonché per lavori in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica.
APPUNTAMENTI
Latina, apre il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” oggi la consegna della chiavi alla Fitness Montello
Questa mattina, 21 maggio 2026, è avvenuta la consegna delle chiavi del centro sportivo “Vincenzo D’Amico” di Nuova Latina al presidente del Centro Fitness Montello, Sergio Zonzin, dopo la sottoscrizione del patto di collaborazione con il Comune di Latina.
Presenti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Centro Fitness Montello Sergio Zonzin e il presidente della Commissione Personale Cultura e Sport Claudio Di Matteo e la consigliera di Lbc Floriana Coletta.
L’accordo garantirà l’apertura, la chiusura e la cura dell’impianto sportivo. La cittadinanza avrà accesso alla pista di atletica da 600 metri e all’area fitness attrezzata, oltre agli spazi verdi e alle aree dedicate ai più piccoli.
“Finalmente restituiamo questo parco alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano durante la consegna delle chiavi. “Sarà un luogo di incontro per bambini, anziani e per tutti coloro che vorranno usufruire di uno spazio verde e sicuro. Il patto di collaborazione rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva”.
L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato come la riapertura rappresenti un importante presidio sociale per il quartiere: “Lo sport è inclusione, aggregazione e libertà. Dare ai giovani la possibilità di svolgere attività fisica significa offrire spazi sani e sicuri per la comunità. Nel frattempo prosegue l’iter del bando pubblico per l’assegnazione definitiva dell’impianto”.
Anche Sergio Zonzin, presidente del Centro Fitness Montello, ha espresso soddisfazione e gratitudine per la fiducia ricevuta dall’amministrazione comunale, confermando l’impegno dell’associazione nel garantire apertura e fruibilità della struttura per tutti i cittadini.
Soddisfazione anche da parte di Claudio Di Matteo, presidente della Commissione Personale Cultura e Sport, che ha evidenziato l’importanza della riapertura per il quartiere Nuova Latina: “Una struttura così importante non poteva restare chiusa. Le richieste dei cittadini erano tante e oggi restituiamo al territorio un impianto sportivo fondamentale per la socialità e la pratica sportiva”.
Gli orari di apertura
Il centro sportivo “Vincenzo D’Amico” sarà aperto:
* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30;
* martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30;
* sabato dalle 7 alle 18.
Il calendario rappresenta gli orari minimi garantiti e potrà essere ampliato previa comunicazione al Comune di Latina da parte del Centro Fitness Montello.
APPUNTAMENTI
Il Generale di divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Latina
Questa mattina il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Nel corso della visita, il General Cantoni ha incontrato il personale in servizio, riscontrando l’operatività delle articolazioni territoriali dipendenti dal Comando Provinciale di Latina e confrontandosi con i militari quotidianamente impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e approfondimento sulle principali attività operative svolte dall’Arma sul territorio, anche con riferimento all’operazione condotta nella giornata di ieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, nonché sulle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica e della legalità. Nel suo intervento, il Comandante della Legione Carabinieri Lazio ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dai Carabinieri, sottolineando l’importanza del ruolo del Carabiniere quale fondamentale presidio di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza.
CRONACA
Realizza una palizzata in legno sulla duna, una denuncia a Sabaudia
I Carabinieri di Sabaudia hanno denunciato una persona per realizzazione di opere edili senza titoli autorizzativi nel Parco Nazionale del Circeo. L’intervento è scattato nel tratto del Lungomare Pontino ricadente nel Comune di Sabaudia, dove i militari hanno accertato la realizzazione, sulla duna a confine con il demanio marittimo, di una palizzata in legno e di un terrapieno colmato con sabbia prelevata dall’arenile e sistemata in sacchi di juta, il tutto realizzato in totale assenza di autorizzazioni in un’area sottoposta a plurimi vincoli: Zona di Protezione Speciale, Zona di Protezione delle Zone Umide – Convenzione Ramsar, vincolo di tutela paesaggistica e vincolo idrogeologico. Il sito interessato dalle opere abusive è ubicato all’interno di un ambiente estremamente dinamico e fragile, nonché di notevole valore naturalistico. Constatati i fatti ed espletata l’attività info-investigativa si è proceduto a deferire in stato di libertà il proprietario del sedime.
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