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Inaugurato il Villaggio Coldiretti Latina: tre giorni dedicati all’agricoltura, cibo sano e filiera corta
È stato inaugurato questa mattina il Villaggio Coldiretti Latina, che fino a domenica 24 Maggio trasformerà il centro cittadino in una grande piazza dedicata all’agricoltura pontina e laziale. Tra stand, prodotti a km0, laboratori, degustazioni, show cooking e attività per famiglie. Il Villaggio animerà il cuore della città con un ricco programma dedicato al valore del territorio, della trasparenza alimentare e della sostenibilità. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza di numerose autorità civili, militari e istituzionali. Presenti il Presidente provinciale di Coldiretti Daniele Pili, la Sindaca di Latina Matilde Celentano, il Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, il Questore Fausto Vinci, la Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.
Il Presidente di Coldiretti Daniele Pili
L’Assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini ha ringraziato Coldiretti per questa importante iniziativa
L’Assessore al Turismo Elena Palazzo nel corso dell’inaugurazione ha ricordato anche il legame con il Regina Viarum Festival.
Subito dopo l’inaugurazione si è aperto ufficialmente il convegno dal titolo “Cibo sano e trasparenza: il valore dell’etichetta d’origine”, dedicato all’importanza della tracciabilità alimentare, della qualità dei prodotti e della tutela del Made in Italy.
Ad aprire gli interventi è stata la Sindaca Celentano, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città: “In questi tre giorni si parlerà dell’importanza del cibo sano, del cibo inteso come medicina. La tracciabilità del cibo è sinonimo di trasparenza, legalità e salute”.
Nel suo intervento la sindaca ha evidenziato quanto sia fondamentale educare fin da piccoli a una corretta alimentazione, ricordando anche l’introduzione della mensa biologica nelle scuole cittadine: “Un bambino che si alimenta in maniera sana sarà un adulto sano”. A seguire è intervenuto il Presidente provinciale di Coldiretti Daniele Pili, che ha ringraziato le istituzioni presenti e ha ribadito il significato dell’evento:
“Abbiamo voluto inaugurare il Villaggio con questo convegno perché oggi non si può parlare di agricoltura senza parlare anche di trasparenza, salute, diritti di scelta dei consumatori e tutela del Made in Italy”.
Di seguito l’apertura dei lavori del Convegno della Sindaca e del Presidente Pili
Per tutto il weekend il Villaggio Coldiretti offrirà un ampio calendario di appuntamenti con cucina contadina, laboratorio del casaro, degustazioni, oleoteca Unaprol/Evooschool, mercato di Campagna Amica, fattoria didattica e degli animali, oltre a numerose attività dedicate a bambini e famiglie. Presente anche uno spazio della ASL di Latina dedicato a prevenzione e salute.
L’evento è organizzato da Coldiretti Latina e dal Comune di Latina con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agricole del territorio e promuovere la cultura della filiera corta e del consumo consapevole.
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Aveva 17kg di cocaina purissima, arrestata una donna a Formia
La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato una cittadina italiana trovata in possesso di oltre 17 chili di cocaina pura. L’operazione è stata condotta dal Gruppo di Formia durante un posto di controllo nel sud pontino. La droga, suddivisa in 15 panetti e nascosta in un doppio fondo ricavato all’interno di una Peugeot 208, è stata scoperta anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila. Secondo gli investigatori, l’immissione sul mercato dello stupefacente avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. La donna è stata arrestata con il coordinamento della Procura di Cassino e trasferita nel carcere di Rebibbia. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.
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Aggressione in un bar del centro di Terracina, denunciati 5 giovani
Aggressione in un bar di Terracina, denunciati cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, tutti residenti nel territorio della provincia pontina per lesioni personali aggravate in concorso. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza i Carabinieri hanno identificati i presunti autori dell’aggressione avvenuta il 29 marzo ai danni di un cittadino tunisino di 21 anni domiciliato a Terracina. Sarà avanzata una proposta alla Questura di Latina per l’applicazione di misure amministrative, tra cui il DASPO nei confronti dei responsabili dell’aggressione.
CRONACA
Latina: intensificati i controlli nella zona di Villaggio Trieste. Segnalati quattro assuntori
Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio eseguiti nella zona di Villaggio Trieste e aree limitrofe, che sono stati ulteriormente intensificati al fine di prevenire e reprimere la criminalità diffusa e più nello specifico legata allo smercio di sostanze stupefacenti. A partire da giovedì sera i Carabinieri di Latina hanno segnalato quattro giovani alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, tutti residenti nella provincia di Latina, che sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente del tipo hashish. Sequestrati oltre 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. I Carabinieri hanno controllato 32 veicoli, 68 persone ed eseguito 13 perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire le giuste condizioni di sicurezza ai cittadini.
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