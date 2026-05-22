Inaugurato il Villaggio Coldiretti Latina: tre giorni dedicati all’agricoltura, cibo sano e filiera corta

È stato inaugurato questa mattina il Villaggio Coldiretti Latina, che fino a domenica 24 Maggio trasformerà il centro cittadino in una grande piazza dedicata all’agricoltura pontina e laziale. Tra stand, prodotti a km0, laboratori, degustazioni, show cooking e attività per famiglie. Il Villaggio animerà il cuore della città con un ricco programma dedicato al valore del territorio, della trasparenza alimentare e della sostenibilità. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza di numerose autorità civili, militari e istituzionali. Presenti il Presidente provinciale di Coldiretti Daniele Pili, la Sindaca di Latina Matilde Celentano, il Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, il Questore Fausto Vinci, la Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.

Il Presidente di Coldiretti Daniele Pili

L’Assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini ha ringraziato Coldiretti per questa importante iniziativa

L’Assessore al Turismo Elena Palazzo nel corso dell’inaugurazione ha ricordato anche il legame con il Regina Viarum Festival.

Subito dopo l’inaugurazione si è aperto ufficialmente il convegno dal titolo “Cibo sano e trasparenza: il valore dell’etichetta d’origine”, dedicato all’importanza della tracciabilità alimentare, della qualità dei prodotti e della tutela del Made in Italy.

Ad aprire gli interventi è stata la Sindaca Celentano, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città: “In questi tre giorni si parlerà dell’importanza del cibo sano, del cibo inteso come medicina. La tracciabilità del cibo è sinonimo di trasparenza, legalità e salute”.

Nel suo intervento la sindaca ha evidenziato quanto sia fondamentale educare fin da piccoli a una corretta alimentazione, ricordando anche l’introduzione della mensa biologica nelle scuole cittadine: “Un bambino che si alimenta in maniera sana sarà un adulto sano”. A seguire è intervenuto il Presidente provinciale di Coldiretti Daniele Pili, che ha ringraziato le istituzioni presenti e ha ribadito il significato dell’evento:

“Abbiamo voluto inaugurare il Villaggio con questo convegno perché oggi non si può parlare di agricoltura senza parlare anche di trasparenza, salute, diritti di scelta dei consumatori e tutela del Made in Italy”.

Di seguito l’apertura dei lavori del Convegno della Sindaca e del Presidente Pili

Per tutto il weekend il Villaggio Coldiretti offrirà un ampio calendario di appuntamenti con cucina contadina, laboratorio del casaro, degustazioni, oleoteca Unaprol/Evooschool, mercato di Campagna Amica, fattoria didattica e degli animali, oltre a numerose attività dedicate a bambini e famiglie. Presente anche uno spazio della ASL di Latina dedicato a prevenzione e salute.

L’evento è organizzato da Coldiretti Latina e dal Comune di Latina con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agricole del territorio e promuovere la cultura della filiera corta e del consumo consapevole.