Coronavirus, salta lo sciopero per il clima, gli studenti del Bianchini seguono un workshop on line

TERRACINA – Il coronavirus fa saltare lo sciopero per il clima che si sarebbe svolto venerdì 24 aprile e Legambiente Terracina propone alla prima Climate School della provincia di Latina con la quale collabora ormai da anni, ITS A. Bianchini di Terracina, lezioni a distanza dedicate al tema per “proseguire la lotta per la giustizia climatica anche ai tempi del #coronavirus” dal momento che “la lotta contro la crisi climatica è anche una lotta per la salute dell’essere umano”. Infatti, come affermano i ragazzi del FFF “gli scienziati ci spiegano che con l’aumentare della temperatura media globale, i ghiacciai e il permafrost si scioglieranno più velocemente, liberando numerosi agenti patogeni che metteranno nuovamente in ginocchio le nostre società.

La lezione a distanza proposta in occasione del Quinto Global Strike for Future che avrà la forma di un digital strike, è dedicata alla grande campagna “Ritorno al Futuro”, a cui partecipa anche Legambiente e a cui hanno già dato il sostegno oltre 50 scienziati/e ed esperti/e, campagna, dedicata alla costruzione di un piano globale che possa arginare la crisi climatica e trovare soluzioni alla crisi economica. I ragazzi del Bianchini potranno partecipare tramite la propria Aula Virtuale-Classroom, sulle piattaforme Google Suite e Office 365 Education a un importante workshop online https://www.changeclimatechange.it/formazione/ dedicato a ENERGIA rinnovabile e democratica; EFFICIENZA energetica e produttiva; MOBILITÀ a emissioni zero; CIBO sano, giusto e sostenibile; GIUSTIZIA climatica per tutte e tutti. Il workshop on line si svolgera’ domani (dalle 18 alle 19)

La scuola diretta dal professor Maurizio Trani già da tempo ha incluso ore di lezione sul clima nell’orario scolastico.