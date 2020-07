Latina, Loretta Isotton eletta presidente della Commissione Ambiente

Shares

LATINA – È la consigliera Loretta Isotton la nuova presidente della commissione Ambiente del Comune di Latina. Isotton che era vice presidente dell’organismo consiliare, subentra a Dario Bellini nominato assessore dal sindaco Damiano Coletta.

“Sono onorata di presiedere questa commissione così importante e coinvolgente – commenta Isotton – In continuità con il lavoro svolto finora, intendo prendermi cura di questa commissione portando avanti i temi principali della tutela dell’ambiente, sempre così vulnerabile per via dell’intervento dell’uomo e per i cambiamenti climatici in atto. Il lavoro della commissione sarà in collaborazione con il nuovo assessore all’Ambiente e Politiche energetiche Dario Bellini e in sinergia con gli uffici.

Certamente seguiremo passo passo l’avvio della raccolta differenziata a porta a porta da parte della nostra azienda Abc. Fondamentale sarà lo sguardo rivolto alla marina, con il ripascimento e la banca della sabbia come patrimonio di un bene comune davvero importante per la gestione della marina e il suo sviluppo turistico. Così come la sorveglianza sul discorso plastic free, da incentivare anche nelle strutture balneari di servizio oltre che sugli arenili già portata avanti da Abc.

La tutela del verde urbano rimane uno dei compiti principali che mi vedono impegnata già dall’inizio di questa consiliatura con piantumazioni nei parchi comunali, per arrivare ora alla definizione degli orti urbani in varie aree della città che spero presto saranno messe a bando per cittadini e associazioni. La qualità delle acque, un altro tema importantissimo. Saremo con gli occhi puntati sul territorio. Chiaramente sarà un gioco di squadra con tutti coloro che, da maggioranza e opposizione, si vorranno mettere a disposizione”.