Gita sul Picco di Circe, escursionista cade in un dirupo di 40 metri

SAN FELICE CIRCEO – E’ terminato questa mattina alle 7 con l’intervento di un elicottero dei vigili del Fuoco il salvataggio di un escursionista rimasto ferito ieri sul Picco di Circe dopo un volo di circa 40 metri in un dirupo. L’allarme era scattato nella serata di mercoledì quando alla Sala Operativa 115 del Comando dei vigili del Fuoco di Latina arrivava la segnalazione di quattro escursionisti della provincia di Roma rimasti bloccati in cima al Promontorio del Circeo perchè uno di loro era caduto precipitando per circa 40 metri tra alberi e arbusti.

La situazione era complessa e i partecipanti alla gita spaventati e preoccupati per le condizioni del loro compagno che comunque non ha mai perso conoscenza.

L’OPERAZIONE – Gli operatori hanno acquisito prima la posizione attraverso whatsapp,poi si è mossa la macchina dei soccorsi con un primo intervento operato dalla squadra territoriale dei vigli del fuoco di Terracina, con l’ausilio il Drago VVF 57 dal reparto volo di Ciampino. Il forte vento in quota ha impedito però l’intervento in sicurezza. Così è partita una unità a terra con vigili del fuoco specializzati nella Topografia Applicata al Soccorso e da Roma un gruppo specializzato nel recupero in montagna che ha raggiunto il ferito via terra durante la notte. Imbracato l’uomo, alle prime luci dell’alba, quando il vento era calato, è stato recuperato con gli altri ragazzi e a bordo del drago 57, sono stati portati a valle e affidati alle cure dei sanitari del 118.

IL VIDEO DEL SALVATAGGIO