Saluta il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio: “Dispiaciuta di lasciarvi”

LATINA – Il suo treno partirà per Lecce, la nuova destinazione assegnatale dal Ministro dell’Interno, domenica prossima e oggi è il giorno dei saluti, a Latina, per il prefetto Maria Rosa Trio, due anni e otto mesi trascorsi in Piazza della Libertà, alcuni dei quali nel pieno dell’emergenza sanitaria, senza domeniche. “Le lettere che ho ricevuto in questi giorni dai cittadini sono la cosa più bella, le porterò con me”, assicura la Trio che è anche stata la prima donna prefetto in provincia di Latina. “Sono felice di essere stata in questa terra, dispiaciuta di lasciarvi – dice – ma sarei ipocrita se non dicessi che sono onorata del nuovo incarico che è anche una nuova sfida”. Viaggerà dalla Riviera d’Ulisse al Salento, l’ultimo di innumerevoli traslochi in 28 anni di attività, passando di prefettura in prefettura da nord a sud: da Milano, dove ha cominciato la carriera, a Palermo, la sua regione d’origine, passando per tante destinazioni.

“Alla soglia dei miei 65 anni – dice – ho pensato a quante esperienze, quante realtà diverse. Oggi porto con me la serenità di aver fatto il mio lavoro e vado via con la coscienza pulita, sapendo che tante altre cose, per questioni di tempo, restano da fare e sono ora affidate al collega che arriverà. Dico grazie – aggiunge la Trio – al lavoro di squadra, grazie al personale sanitario che ha operato in questi mesi difficili, grazie alle forze dell’ordine, grazie a tutti i colleghi della prefettura, alla collaboratrice e amica Monica Perna, una vera stakanovista che io stessa ho voluto nominare vicario. Tutti hanno fatto la loro parte. Mi hanno insegnato l’onestà intellettuale e la lealtà che per me sono le doti più importanti, l’autorevolezza, mai l’autoritarietà”.

Un unico rimpianto, aver dovuto sospendere l’attività con le scuole invitate a conoscere la Prefettura dal suo interno, con le sue figure, i ruoli, le funzioni: “Il covid ci ha impedito di proseguire, ma considero questa attività molto importante per favorire la conoscenza dell’istituzione che svolge tantissimi compiti”.