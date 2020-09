Latina, riaprono le scuole, a che punto sono i lavori nei plessi comunali

Shares

LATINA – Domani riaprono le scuole a Latina e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Latina Emilio Ranieri ha fatto il punto della situazione sugli interventi effettuati nei vari plessi per garantire la massima sicurezza a studenti e personale didattico. Lo stato di avanzamento dei lavori ha già effettuato spese per oltre 50% degli importi contrattualizzati e la ditta incaricata sta lavorando su più edifici con circa 20 operai. L’Ente sta anche attivando un nuovo appalto di 336mila euro per i lavori di manutenzione ancora da svolgere. Sono previsti risanamenti strutturale alla Goldoni di via Sezze, al plesso di Borgo Sabotino e alla Rodari di via Fattori, oltre a vari interventi su nuove vie di fuga, su cancelli inutilizzati, sui servizi igienici e su tramezzi da demolire per garantire il distanziamento. Ranieri ha poi ricordato che sono stati già aggiudicati gli appalti per gli impianti termici. Contributi per 670mila euro derivanti dal Miur e dal Fondo LatinaxLatina serviranno infine per il consolidamento dei solai della scuola di Piazza Dante e per altre opere programmate entro settembre.