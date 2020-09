Scuola, a Latina resta chiusa la Camillo Caetani. La dirigente: “Riaprirà lunedì”

Shares

LATINA – Resta chiusa la scuola primaria Camillo Caetani di Latina Scalo che fa parte dell’Ic Aldo Manuzio.

“A causa della pioggia, nella scuola primaria Camillo Caetani di Latina Scalo si sono create delle infiltrazioni d’acqua sul cornicione esterno, che si è staccato in parte. Ancora questa mattina c’era stato un intervento delle squadre di manutenzione su altri plessi dell’Istituto Comprensivo C. Caetani – Aldo Manuzio di Latina Scalo che ha eliminato la presenza di nidi d’ape dall’intercapedine di due classi. Per la caduta del cornicione sono stati chiamati i Vigili del Fuoco dal personale docente che era in servizio. La scuola è stata chiusa temporaneamente per permettere alla ditta di manutenzione di fare i lavori necessari nel più breve tempo possibile. Verrà emessa ordinanza sindacale di chiusura della scuola”, si legge in una nota del Comune. Tutto rinviato a lunedì.

“Dispiace – ha detto la dirigente – perché il lavoro fatto anche con il Comune è stato lungo e faticoso. Approfitteremo però di questi due giorni in più anche per farci trovare pronti con i banchi monoposto che arriveranno venerdì”.