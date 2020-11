Covid-19, 600 casi in due giorni, record a Latina. Morti altri tre anziani

Shares

LATINA – Trecentosessantuno casi nella giornata di venerdì, 234 in quella di sabato. E nelle prossime ore vedremo che cosa succederà sul fronte dei contagi da Covid che, in provincia di Latina, hanno causato nelle scorse 24 ore anche la morte di altri tre anziani, due di 82 anni, e uno di 87 anni, rispettivamente di Aprilia e Itri. Il triste conteggio delle vittime tocca la cifra di 20 in una sola settimana e il dato totale a 72 morti tra i residenti sul territorio da marzo ad oggi.

Cresce in maniera sostenuta la diffusione del virus in provincia di Latina con il capoluogo che è tornato anche sabato a superare gli 80 contagi accertati in 24 ore. Ma i numeri restano elevati e lo sono ormai da oltre un mese anche ad Aprilia e a Terracina con dati sempre a doppia cifra e l’appello della sindaca Roberta Tintari. Esplode il contagio anche nel piccolo centro di Santi Cosma e Damiano dove i contagi solo ieri erano 12; mentre Formia segna i 142 positivi in città (il virus rilevato anche in una bimba di pochi mesi). Torna la preoccupazione anche a Fondi e dopo i primi 3 casi a Ponza, un caso anche a Ventotene.

Con i dati aggiornati salgono a 4852 i contagi totali sul territorio dall’inizio della pandemia. 1147 i guariti totali, meno di un terzo rispetto agli attuali positivi che sono 3632 di cui 189 ricoverati in ospedale e i restanti seguiti a domicilio, o all’Hotel Excelsior di Latina Scalo che funge ormai da un mese da albergo Covid. “Adesso è il momento di tenere alta l’attenzione affinché le misure adottate diano l’effetto auspicato di raffreddare la curva“, ha detto l’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato. E mentre come si sta facendo al Santa Maria Goretti, gli ospedali di altre città italiane, anche nell’efficiente nord, attrezzano le cappelle per aggiungere spazi da dedicare al trattamento dei pazienti, prosegue, e entro la prossima settimana dovrà essere ultimata, l’attività per la riconversione della rete covid che per la provincia di Latina prevede a regime circa 200 posti letto dedicati, la maggior parte al Goretti, ma anche a Formia e Aprilia (già stati riattivati i posti all’ospedale Don Di Liegro di Gaeta).

Intanto domani si terrà la conferenza dei sindaci della provincia di Latina proprio per fare il punto della situazione alla luce degli ultimi dati che riguardano i contagi, 595 in soli due giorni, con il capoluogo che ne ha aggiunti al suo numero già corposo, in sole 48 ore, altri 164.