Covid, Lazio in bilico: con le nuove soglie potrebbe diventare arancione

LATINA – Anche la Regione Lazio attende nelle prossime ore il suo nuovo colore. Se infatti Lombardia, Veneto e Sicilia rischiano la fascia più restrittiva Lazio e Liguria sono in bilico tra giallo e arancione. Se sarà confermato l’indice Rt allo 0,98 – anche se di pochissimo sotto l’1 che è la nuova soglia di allarme – allora il Lazio resterà in zona gialla, altrimenti il passo sarà obbligato. Secondo i nuovi parametri infatti l’indice Rt per l’adozione della zona rossa regionale è 1,25 (prima era 1,50) e per l’arancione è appunto 1 (mentre prima era 1,25).

Continua da giorni a invitare alla cautela e al senso di responsabilità, l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, mentre il rapporto tra positivi e tamponi è salito dal 10% di dicembre al 14% di ieri. In questo quadro la provincia di Latina è chiaramente un “peso” per il resto del territorio con il suo Rt che già prima di Natale era all’1,65 e quasi 1500 contagi nella prima settimana del 2021.

Il Lazio inoltre è nel gruppo delle 11 regioni che hanno superato la soglia critica delle terapie intensive, al 32% di occupazione (secondo i dati di Agenas del 7 gennaio). “Prevediamo un peggioramento della curva – sono state le parole dell’assessore alla Sanità D’Amato nel giorno dell’Epifania – Oggi abbiamo un’onda che si alza come era prevedibile ed occorre massimo rigore e cautela”.

BILANCIO VACCINI – Oltre 50mila le vaccinazioni contro il Covid somministrate nel Lazio dal 27 dicembre , 2436 nella Asl di Latina (dal 29 dicembre). Qui, il 7 gennaio, è partita anche la campagna nelle Rsa e Case di Riposo.

Vaccinati anche i sanitari della Polizia di Stato che operano nella Regione Lazio, con 120 sanitari tra medici e infermieri che, quotidianamente, si prendono cura degli operatori della Polizia di Stato, ma che sono anche a disposizione per coadiuvare i servizi sanitari territoriali nell’assistenza ai cittadini. “L’immunizzazione fa parte della campagna di vaccinazione nazionale”, – spiegano dall’Unità di Crisi, dopo la polemica sulle priorità che ha interessato proprio Latina.