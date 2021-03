Piattaforma ecologica alla Corden Pharma, conferenza di Servizi in Regione

SERMONETA – Si terrà domani in Regione Lazio la conferenza di servizi sulla richiesta avanzata dalla Corden Pharma di realizzare una “piattaforma ecologica” in via del Murillo a Sermoneta. In vista dell’appuntamento, i consiglieri comunali Agostini e Antonnicola, sostenuti dai Gruppi di Cittadinanza Attiva e Sermoneta Protagonista, hanno scritto alla sindaca Giuseppina Giovannoli per chiedere che l’amministrazione comunale si opponga alla richiesta che comporterebbe la realizzazione di un impianto per la lavorazione dei reflui chimici per conto terzi, chiedendo di convocare al più presto una commissione Capigruppo.

“Uno snaturamento dell’impianto che da produttivo diverrebbe soprattutto di lavorazione dei reflui – dicono i due consiglieri – Un pericolo per l’ambiente in un territorio a vocazione agricola e turistica”. La lettera inviata anche per conoscenza alla Fondazione Caetani che gestisce il vicino Giardino di Ninfa.