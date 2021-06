Oroscopo del giorno 10 Giugno 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in trigono con plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercate l’intensità, la profondità ed l’autenticità: la giornata è favorevole all’amore e l’aspetto astrale aumenta il buon feeling tra i partner. Single: siete sicuri ed ottimisti ed avete deciso di aspettare per avere la conferma del vero amore. Professionalmente i collaboratori vi dimostrano di poter contare su di loro in caso di necessità: fidatevi e seguite i consigli ricevuti perché alcuni avranno un approccio particolarmente pertinente ai problemi attuali. La salute è molto buona: vi sentite a vostro agio e godete di un morale molto alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non sarà il giorno migliore per risolvere i vostri problemi: provate a dedicarvi ad un’attività divertente per entrambi. I single dovrebbero cercare di evitare i conflitti per non pentirsene più tardi. Anche a lavoro si sentirà una certa tensione: invece di imporre le vostre idee a tutti i costi, cercate di ascoltare un po’ anche gli altri. Per quanto riguarda la salute potreste essere soggetti a reazioni di stress o di tensione alla schiena o nelle articolazioni. Sarebbe opportuno lasciar perdere le preoccupazioni e rilassarsi prima di fare qualsiasi cosa.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia, la giornata promette tanto amore: i sentimenti profondi e la passione nei gesti saranno i vostri alleati. Single: l’aspetto astrale potrebbe farvi innamorare soprattutto se deciderete di uscire ed incontrare persone nuove. Professionalmente, tensioni, cavilli e malumori saranno all’ordine del giorno: cercate di rimanere diplomatici. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi rende un po’ nervosi e le emozioni saranno controverse: un po’ di relax vi aiuterebbe.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia potreste alimentare la gelosia del partner a causa del vostro atteggiamento: cercate di essere ragionevoli nelle vostre scelte. Single: sarete confusi e potreste passare dall’odio all’amore o viceversa in un attimo. A lavoro siete insoddisfatti e dubiterete anche delle attività degli altri: fate un passo indietro e cercate di organizzarvi meglio. Per quanto riguarda la salute vi trovate in uno stato generale di affaticamento e potreste diventare impulsivi: prendetevi una pausa per rilassare corpo e mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera sarà elettrica: evitate le discussioni importanti e cercate di ritardare e monitorare le vostre osservazioni. Single: se sentite che la situazione è stagnante, non preoccupatevi troppo, vedrete un cambiamento positivo nei prossimi giorni. A lavoro, l’aspetto astrale aumenta il potere di persuasione, tuttavia, potreste dover spendere un po’ di energia perché, anche se riuscirete ad imporre le vostre scelte, non tutti saranno d’accordo a seguirvi. Per quanto riguarda la salute, il nervosismo potrebbe esplodere velocemente al minimo disaccordo: cercate di mantenere la calma e rilassatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia la disposizione astrale causa qualche problemino: il partner potrebbe rimproverarvi per la mancanza di autonomia o per la tendenza a lasciarvi andare. Prendere qualche iniziativa vi aiuterebbe a guadagnare rispetto. Single: se avete appena incontrato una persona dategli un po’ di tempo per pensare. A lavoro dovreste cercare di evitare le discussioni in contraddittorio perché non sarete in grado di pensare obiettivamente. Per quanto riguarda la salute, Mercurio accentua la fatica: dovreste pensare di più a voi stessi e curarvi del vostro corpo per sentirvi meglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un ottimo momento per esprimere tutte le vostre emozioni e tutti i vostri sentimenti. Troverete le parole che riscalderanno di più il cuore della vostra metà. I single non dovrebbero esitare un momento se ricevessero inviti: ottime possibilità in arrivo. A lavoro, la giornata sarà confortante: siete dinamici e comunicativi e sarete in grado di capire meglio alcune situazioni ingombranti. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno ed alimenta i vostri dubbi. Sentimentalmente, sia le coppie sia i single non riescono a vedere chiaramente e non sono pronti a fare il prossimo passo. Le coppie sono riluttanti a continuare nello stesso modo ed i single hanno paura di fallire. Cercate di ascoltare di più la vostra intuizione. Professionalmente, alcuni di voi dovrebbero cercare di mettere fine ai pettegolezzi che circolano da un po’, altri farebbero bene a prestare più attenzione ai lavori in corso per evitare errori. La salute è nella norma, tuttavia, Nettuno potrebbe farvi sentire un leggero affaticamento muscolare: evitate la sedentarietà.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in opposizione con Nettuno nel vostro segno ed influisce sull’emotività. In coppia si tratta di una contrarietà legata al settore professionale che, a volte, mantiene i partner lontani: cercate di fare delle concessioni per trovare un certo equilibrio. Single: sembrate non trovate mai il tempo per avvicinarvi alle persone che vi interessano. A lavoro sarà necessario rimanere pazienti: le attività possono accumularsi rapidamente, tuttavia, non lasciatevi prendere dal panico o farvi trasportare dai pensieri negativi. Dal punto di vista della salute, Nettuno può indicare una piccola diminuzione di forma e morale: prendetevi cura di voi stessi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e segna un periodo di turbolenze sul piano sentimentale. In coppia dovreste affrontare alcuni fraintendimenti ed il partner avrà difficoltà a capire il vostro stato d’animo. Single: non gareggiate per conquistare l’anima del vostro prescelto, fate un passo indietro ed aspettate che le acque si calmino. A lavoro sarà la giornata dei equivoci e delle incomprensioni: armatevi di pazienza e concentratevi sulle vostre priorità. Per quanto riguarda la salute cercate di divertirvi ogni tanto: vi aiuterà a migliorare il morale e soprattutto le condizioni fisiche.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, si annuncia un giorno particolarmente favorevole. Esprimete sinceramente tutti i vostri sentimenti e desideri: sarete ascoltati e vivrete dei momenti di complicità e sensualità. A lavoro l’aspetto astrale promuove le trasformazioni: la routine diventa un ricordo e dovreste adattarvi a nuove situazioni. Per quanto riguarda la salute, potenti energie rigenerative promuovono la guarigione e migliorano il vostro stato d’animo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in quinconce con Urano nel vostro segno e sconvolge l’intimità, la complicità e l’equilibrio emotivo. In coppia, avrete problemi a gestire le tensioni ridondanti: questo non è necessariamente il momento giusto per discutere argomenti importanti perché le differenze nei punti di vista potrebbero portare a conflitti molto seri. Per i single non sarà una giornata favorevole agli incontri. A lavoro potreste trovarvi in disaccordo con alcuni collaboratori che non accetteranno certe scelte organizzative, ed avrete bisogno di tanta pazienza per fargli capire che il cambiamento è un passo importante. La salute non è al top: avete bisogno di tempo per riposarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.