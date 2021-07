Arriva a Latina il cardinale più popolare della Chiesa: Angelo Comastri

LATINA – E’ di sicuro il cardinale più popolare della Chiesa Cattolica, ed è atteso a Latina, sabato sera (10 luglio), monsignor Angelo Comastri. Il porporato sarà a Santa Domitilla per celebrare la Messa serale vista la presenza, nella parrocchia guidata da Don Gianni Toni, della reliquia del Beato dei Millennials Carlo Acutis.

“Comastri – spiega Don Gianni – è il cardinale che ogni sera su Tv 2000 con la recita del Rosario ha un indice di ascolto altissimo. Fino a tre mesi fa era il responsabile della Basilica di San Pietro in Vaticano, i suoi libri non si contano più. Sabato sera alle 18,30 leggerà per la prima volta il testo di una sua preghiera scritta per questo giovane santo. Inoltre, in ricordo dei 30 anni dalla visita di Giovanni Paolo II a Latina, indosserà una casula del Pontefice (proclamato Santo nel 2014). Sarà un momento particolarmente forte di preghiera”.

Ad animare la Messa ci sarà il coro Believe diretto dalla soprano coreana Minji. “Sarà per tutti noi – conclude Don Gianni – un modo di pregare questo giovane Beato la cui statua e reliquia si prepara a lasciare S. Domitilla per andare a Udine, dietro espressa richiesta del vescovo di quella Diocesi”.