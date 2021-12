Covid, 132 nuovi casi, e due pazienti morti ad Aprilia e Formia

LATINA – Sono 132 i nuovi casi di covid registrati oggi a Latina e provincia e due sono stati due i decessi di pazienti originari di Aprilia e Formia. I dati del bollettino Asl emesso la mattina del 1° dicembre seguono quelli più contenuti registrati nel fine settimana quando solitamente si eseguono meno tamponi. Due i pazienti ricoverati al Goretti che sono solo una parte dei pazienti pontini ospedalizzati, trasferiti a Roma a causa della mancanza di posti letto.

E’ Latina il comune con più casi (sono stati 47 e preoccupa la progressione) e resta sempre alto il numero dei contagi ad Aprilia (22) dove l’incidenza è doppia rispetto a quella nazionale: 250 casi ogni 100mila abitanti, oltre ogni soglia di allerta. L’argomento Aprilia è stato anche al centro del vertice che si è tenuto ieri in Prefettura per fare il punto della situazione e organizzare i controlli in vista dell’entrata in vigore del super green pass e dell’avvicinarsi delle feste di Natale.

COMUNE PER COMUNE – I nuovi positivi sono emersi ad Aprilia 22, Cisterna di Latina 14, Fondi 1, Formia 12, Gaeta 4, Itri 2, Latina 37, Lenola 1, Minturno 2, Monte San Biagio 1, Pontinia 2, Ponza 7, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, Sermoneta 4, Sezze 4, Sperlonga 1, Terracina 14. Le guarigioni sono state 52.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.814 dosi di vaccino con un aumento delle prime dosi che sono state 364, 373 le seconde e 2.077 le dosi booster.