Via Gorgolicino è ufficialmente riaperta

LATINA – E’ stata riaperta questa mattina dopo la rimozione dei new jersey, Via Gorgolicino. Una vittoria dei residenti che da mesi si erano visti sbarrati la via più rapida per entrare in città. Il Comune, dopo le loro sollecitazioni, aveva avviato dato incarico una settimana fa di eseguire i lavori necessari alla messa in sicurezza sostituendosi al privato dal cui terreno si era prodotto i primi di ottobre, uno smottamento. E’ stato il Consorzio di Bonifica ad eseguire rapidamente le opere riconsegnando, proprio alla vigilia di Natale, la strada percorribile. Soddisfatti i cittadini che hanno sempre tenuto alta l’attenzione sul tema.