La sindaca Celentano in visita alla Abc: “Ora riorganizzazione e nuovo piano industriale, ma dipendenti tutelati”

LATINA – Una visita per conoscere meglio la realtà dell’Azienda per i Beni Comuni Abc anche in vista dei prossimi cambiamenti, mentre sta per scadere il Cda nominato dalla precedente Amministrazione. L’ha effettuata questa mattina nella sede di Via dei Monti Lepini la sindaca di Latina Matilde Celentano con gli assessori Ada Nasti (Bilancio e Partecipate) e Franco Addonizio (Ambiente), insieme al dirigente del servizio Ambiente del Comune, l’architetto Paolo Cestra. Davanti c’è la necessità di mettere a punto il servizio di igiene urbana e decidere il futuro della raccolta differenziata visto che il “porta a porta” si è fermato all’esterno della circonvallazione e ha di fatto reso i quartieri ancora serviti dal vecchio sistema, simili a discariche permanenti. Un problema da affrontare con urgenza.

La delegazione comunale, ricevuta dal presidente del consiglio di amministrazione Gustavo Giorgi e dalla vice presidente Angela Verrengia, ha effettuato una visita, guidata dal direttore generale di Abc Silvio Ascoli, nei diversi ambienti dell’azienda, dagli uffici amministrativi al front office, dalla sala operativa agli spogliatoi fino al parco macchine e al termine del giro di visita sindaco e assessori si sono complimentati e insieme ai vertici aziendali, si sono poi intrattenuti con i dipendenti di Abc e con i loro rappresentanti sindacali nella sala riunioni.

“E’ un’azienda che è cresciuta molto dal 2017 ad oggi che conta 216 dipendenti – ha detto la Celentano – L’amministrazione comunale che rappresento ha tra le priorità quella di tutelare gli operatori di Abc. Siamo per la continuità amministrativa e faremo in modo che l’azienda migliori attraverso una riorganizzazione e un nuovo piano industriale. Voi – ha detto la Celentano rivolgendosi agli operai presenti – sarete comunque tutelati”.

“Accogliamo – ha affermato il presidente Giorgi – con grande piacere le parole del sindaco Celentano che, in questo primo incontro, ha espresso reale apprezzamento per il lavoro svolto dall’azienda e confermato la volontà di lavorare in stretta sinergia a favore della comunità. Abc è un’azienda sana e robusta che in questi anni ha sempre lavorato con senso di responsabilità e spirito di sacrificio. Come Cda, ormai prossimo alla scadenza di mandato, siamo soddisfatti del lavoro svolto che ci ha portato a raggiungere traguardi importanti nonostante le numerose difficoltà, pensiamo al periodo Covid, alla guerra in Ucraina che ha inciso sui costi energetici o alla recente emergenza determinata dalla chiusura di Rida. Siamo convinti che in futuro, insieme all’amministrazione comunale, l’azienda potrà continuare a crescere in modo che sia non solo una sicurezza in più per le persone che ci lavorano ma per tutta la comunità che potrà beneficiare di un servizio efficiente, altamente qualificato e innovativo”.

Durante la breve riunione, anche i dipendenti hanno voluto dire la loro, attraverso le parole affidate al collega Massimo Mirandola, che oltre a segnalare la necessità di lavori di ammodernamento degli spogliatoi ha chiesto, a nome di tutti, di poter vivere il presente e guardare al futuro con fiducia.

Subito dopo, sindaca e assessori, accompagnati dai vertici aziendali si sono incontrati con i componenti del collegio dei revisori dei conti di Abc, la presidente Nora Cacciotti, e i dottori Arianna Perez e Massimiliano Roccato. “Una riunione proficua – è stato il commento finale – durante la quale le diverse parti hanno trovato una convergenza sulle azioni da porre in essere”.

“Sono felice di aver visitato l’azienda Abc, realtà che fino ad oggi conoscevo solo attraverso i numeri. Ho avuto modo di verificare l’esistenza sul territorio di un’impresa che è riuscita negli anni a crescere e che dovrà diventare sempre più efficiente. Al fine di raggiungere questo traguardo stiamo lavorando per l’approvazione di un nuovo piano industriale e garantire ad Abc le risorse necessarie per erogare un servizio migliore alla cittadinanza, con tariffe adeguate”, ha dichiarato la Nasti al termine della visita nella sede di Abc.

“La vista di oggi – ha aggiunto l’assessore Addonizio – è stata fondamentale per creare la giusta intesa, non soltanto con i vertici aziendali, ma anche e soprattutto con i dipendenti e con gli operai di Abc che ogni giorno sono al servizio della nostra comunità. Rispetto alla richiesta di adeguamento degli spogliatoi, valuteremo tutte le ipotesi possibili con i servizi competenti”. L’assessore all’Ambiente ha anche aggiunto che con il nuovo piano industriale sarà data risposta anche alla necessità di estendere il porta a porta anche nel centro città, unico rimedio per garantire l’igiene urbana ed evitare i cosiddetti rifiuti di importazione”.