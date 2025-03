All’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina trattati con successo quattro ictus ischemici in 24 ore

LATINA – All’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati trattati quattro ictus ischemici in sole 24 ore. “Un risultato straordinario per la sanità della provincia di Latina: quattro pazienti colpiti da ictus ischemico sono stati trattati con successo mediante trombectomia meccanica che rappresenta oggi una delle terapie più efficaci per l’ictus ischemico acuto, in grado di rimuovere il trombo responsabile dell’ostruzione vascolare e ripristinare rapidamente il flusso sanguigno cerebrale”.

Come per l’infarto, anche per l’ictus intervenire nelle prime ore dall’esordio dei sintomi è fondamentale per ridurre il rischio di disabilità permanente: si dice “il tempo è cervello”. Concorrono vari fattori: per prima, la capacità del paziente di riconoscere i sintomi e chiamare l’ambulanza senza attendere. Poi, e qui viene in gioco la capacità delle strutture sanitarie, la diagnosi e il tempestivo riconoscimento dell’ictus, e la capacità dell’ospedale di attivare velocemente l’intervento appropriato. Come in questo caso al Goretti.

La Asl sottolinea per questi quattro casi la “rapidità nell’attivazione del protocollo di emergenza e l’elevata professionalità dell’équipe multidisciplinare composta dal servizio d’urgenza del PS, stroke unit, neurologo, radiologia diagnostica e interventista e team anestesiologico, hanno reso possibile il trattamento di quattro casi in un solo giorno, confermando l’eccellenza dell’Ospedale di Latina nella gestione delle emergenze neurologiche”.

“Un sentito ringraziamento va a tutto il personale sanitario coinvolto – medici, infermieri, tecnici di radiologia, per il loro impegno costante e la dedizione nel garantire cure di alto livello ai cittadini. Questo risultato sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nell’intervento e il valore di un sistema sanitario efficiente e ben coordinato”, prosegue la nota dlel’Azienda Sanitaria diretta dalla direttrice generale Sabrina Cenciarelli.

L’Ospedale di Latina nel 2024 ha fatto registrare 99 trombolisi e 95 trombectomie in 157 pazienti: “Si conferma come punto di riferimento provinciale per la cura dell’ictus, con l’obiettivo di offrire ai pazienti le migliori opportunità di recupero”.