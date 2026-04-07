CRONACA
Blitz del NAS nel sud pontino: chiuso un deposito, sequestrati oltre 250 kg di alimenti
Controlli intensificati in vista delle festività pasquali nel sud pontino: sequestrati complessivamente 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve, con sanzioni per circa 6mila euro. Le verifiche, condotte dai Carabinieri del Nas, rientrano in una campagna mirata a garantire la sicurezza alimentare in un periodo caratterizzato dall’aumento dei consumi di prodotti tipici. Il primo intervento ha riguardato un panificio, dove è stato scoperto un deposito in pessime condizioni igienico-sanitarie. All’interno erano presenti frigoriferi, celle frigo e un forno in disuso. Il personale della Asl ha disposto la chiusura immediata del locale. Contestualmente sono stati sequestrati circa 200 chili di alimenti – tra prodotti carnei, ittici e dolciari – privi di tracciabilità. Al titolare è stata contestata una sanzione da 2.500 euro. I controlli si sono poi spostati sul litorale pontino, dove in un altro panificio sono state bloccate 50 confezioni di prodotti dolciari, per un totale di circa 50 chili, anch’essi senza indicazioni utili alla tracciabilità. In questo caso la sanzione è stata di 1.500 euro. Infine, in un’azienda agricola della stessa area, sono state sequestrate 156 confezioni di conserve vegetali realizzate senza il rispetto delle procedure Haccp. Una violazione che, spiegano dall’Arma, può comportare rischi anche gravi per la salute, legati alla possibile proliferazione del batterio del botulino. Per l’attività è scattata una sanzione di 2.000 euro.
CRONACA
Latina, addio al prof. Modesto D’Aprile: storico primario oncologo del Goretti
Si è spento sabato 4 aprile, presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, il professor Modesto D’Aprile, figura di riferimento della sanità pontina e storico primario oncologo dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Aveva una lunga carriera alle spalle ed era profondamente stimato dalla comunità locale. Lascia quattro figli e otto nipoti.
Specialista di grande esperienza, D’Aprile ha guidato per oltre vent’anni l’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Goretti, ricoprendo successivamente anche il ruolo di direttore del Dipartimento di Oncologia della Asl. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si era formato tra l’Università di Bari e l’Istituto Tumori di Napoli, conseguendo le specializzazioni in Oncologia, Ematologia e Malattie Infettive.
Determinante il suo contributo allo sviluppo del polo oncologico pontino, con particolare attenzione all’organizzazione dei servizi e al potenziamento dell’assistenza domiciliare, diventando negli anni un punto di riferimento per pazienti e operatori sanitari. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali e internazionali, ha partecipato attivamente alla diffusione della conoscenza in ambito oncologico. Ha inoltre collaborato con il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, contribuendo ai processi di qualità, sicurezza e accreditamento sanitario, fino al riconoscimento della struttura come Academic Medical Center da parte della Joint Commission International.
Nel corso della sua carriera è stato vicepresidente del Comitato Etico del Campus, consigliere nazionale dell’AIOM e del CIPOMO, partecipando anche a progetti di ricerca oncologica e alla stesura del “Libro bianco dell’Oncologia”. Accanto al profilo professionale, resta il ricordo di una persona profondamente umana, animata da una forte etica e da un’autentica dedizione verso i pazienti, vissuta come una vera missione.
I funerali si terranno giovedì 9 aprile alle ore 10.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore, in piazza Paolo VI a Latina.
CRONACA
Aprilia, trovato con droga e 10mila euro in contanti: spacciatore arrestato dai Carabinieri
Aprilia, arrestato dai Carabinieri un uomo di 30 anni con oltre un chilogrammo di cocaina tra auto e abitazione. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale nel corso di un controllo alla circolazione stradale. L’uomo, cittadino albanese residente in città, è stato fermato mentre era alla guida di un’auto intestata a una società. Durante le verifiche, l’atteggiamento agitato ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di circa 23 grammi di cocaina suddivisa in 34 dosi e 70 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un quantitativo ben più consistente: oltre un chilogrammo e 400 grammi di cocaina, in parte confezionata in involucri termosaldati, oltre a una modica quantità di hashish, più di 10mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento e cinque bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
CRONACA
Sabaudia, taglio illegale di vegetazione all’interno del Parco Nazionale del Circeo
I Carabinieri del Nucleo Parco di Sabaudia, al termine di accertamenti avviati dopo un controllo sul taglio di piante, hanno scoperto un intervento non autorizzato in un’area sottoposta a tutela ambientale. Nel mirino una porzione di bosco misto, caratterizzata da macchia mediterranea e specie quercine ad alto fusto, completamente disboscata. L’area interessata, estesa per circa mille metri quadrati, ricade in una Zona a Protezione Speciale della Rete Natura 2000 ed è soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali che consentono interventi solo previa autorizzazione. Titoli che, secondo quanto accertato, non erano presenti. Per questo motivo sono stati deferiti all’autorità giudiziaria i proprietari del terreno e il direttore dei lavori. Nel dettaglio, il taglio ha comportato l’abbattimento di quattro lecci di grandi dimensioni e di 17 corbezzoli, oltre alla completa rimozione del sottobosco, compromettendo un’area di elevato valore naturalistico.
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