CRONACA
Dà in escandescenza in caserma e al pronto soccorso: arrestato 33enne a Latina
Dà in escandescenza in caserma e poi al pronto soccorso: arrestato a Latina un uomo di 33 anni durante un controllo straordinario dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei servizi ad “Alto Impatto” messi in campo dalla Arma dei Carabinieri per il contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga. L’uomo, un cittadino algerino residente a Latina e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel centro cittadino e trovato in possesso di un kit parodontale senza giustificazione e di una modica quantità di hashish. Portato in caserma per gli accertamenti, ha iniziato a dare in escandescenza, danneggiando gli arredi della sala d’attesa, procurandosi da solo delle lesioni e opponendo resistenza ai militari. È stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale. Anche al pronto soccorso il 33enne ha mantenuto un comportamento violento, riuscendo a colpire a calci due infermieri, che hanno riportato lievi ferite. Arrestato in flagranza per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate, l’uomo è stato inizialmente posto sotto vigilanza in ospedale. Dopo l’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere: il 33enne è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Latina.
CRONACA
Bivacco e occupazione abusiva di luogo pubblico: Daspo urbano a Latina
DASPO urbano a Latina: un uomo è stato allontanato dal centro cittadino per 9 mesi dopo ripetuti episodi di bivacco e occupazione abusiva di spazi pubblici. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Latina nell’ambito delle attività di prevenzione della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Il destinatario è un cittadino di nazionalità polacca, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili. Secondo quanto accertato dalla Questura e dalla Polizia Locale, l’uomo è stato più volte sorpreso in via Don Morosini mentre occupava marciapiedi e aree verdi con oggetti personali, bivaccando e impedendo la libera fruizione degli spazi pubblici. Alla luce della reiterazione delle condotte, è stato disposto il divieto di accesso e stazionamento per nove mesi in diverse zone del centro di Latina, tra cui via Don Morosini, via Pisacane, via Cairoli, via Nalin, via Todaro, la passeggiata San Pertini e piazza Dante. Il mancato rispetto del provvedimento comporterà conseguenze penali, con la possibilità di arresto fino a un anno.
CRONACA
Gaeta-Formia, fuga in auto e speronamento: arrestato per lesioni e resistenza
Momenti di tensione tra Gaeta e Formia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo gravemente indiziato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata dal Commissariato di Tor Carbone di Roma: l’uomo, armato di coltello e alla guida di una Fiat 500, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia con l’intento di intercettare la ex moglie e le figlie. A lanciare l’allarme sarebbe stata l’attuale compagna, preoccupata per il comportamento dell’uomo, partito da Velletri con la figlia di tre anni a bordo. Le ricerche si sono concentrate sui principali accessi alla città e in pochi minuti l’auto è stata individuata nei pressi della rotatoria di viale Unità d’Italia. All’alt della polizia, il conducente ha inizialmente rallentato per poi tentare la fuga, arrivando a speronare l’auto di servizio. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza sia l’uomo che la bambina. Nell’impatto un poliziotto è rimasto ferito, con una prognosi di sette giorni, mentre la minore è stata affidata ai sanitari.
Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti un coltello da cucina e uno sfollagente telescopico in metallo, entrambi sequestrati. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per lui gli arresti domiciliari ad Anzio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il contesto familiare e verificare eventuali precedenti episodi di maltrattamenti.
CRONACA
Fermato a Sezze con 8 chili di hashish: arrestato un 24enne. Viaggiava su un’auto noleggiata
SEZZE – Un ragazzo di 24 anni fermato nella notte dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Borgo Podgora e Borgo Sabotino, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Aveva quasi otto chili di hashish in auto.
L’operazione nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre il giovane originario della Romania, viaggiava alla guida di un’autovettura noleggiata. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare trovando nel vano bagagli la sostanza stupefacente suddivisa in settantaquattro panetti e la somma in contanti di 765 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
La droga è stata sequestrata, lui condotto nella Casa Circondariale di Latina.
Più Letti
-
TITOLI2 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 aprile 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 aprile 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 aprile 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 aprile 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 aprile 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 aprile 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 31 marzo 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 marzo 2026