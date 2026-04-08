CRONACA
Bivacco e occupazione abusiva di luogo pubblico: Daspo urbano a Latina
DASPO urbano a Latina: un uomo è stato allontanato dal centro cittadino per 9 mesi dopo ripetuti episodi di bivacco e occupazione abusiva di spazi pubblici. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Latina nell’ambito delle attività di prevenzione della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Il destinatario è un cittadino di nazionalità polacca, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti simili. Secondo quanto accertato dalla Questura e dalla Polizia Locale, l’uomo è stato più volte sorpreso in via Don Morosini mentre occupava marciapiedi e aree verdi con oggetti personali, bivaccando e impedendo la libera fruizione degli spazi pubblici. Alla luce della reiterazione delle condotte, è stato disposto il divieto di accesso e stazionamento per nove mesi in diverse zone del centro di Latina, tra cui via Don Morosini, via Pisacane, via Cairoli, via Nalin, via Todaro, la passeggiata San Pertini e piazza Dante. Il mancato rispetto del provvedimento comporterà conseguenze penali, con la possibilità di arresto fino a un anno.
CRONACA
Gaeta-Formia, fuga in auto e speronamento: arrestato per lesioni e resistenza
Momenti di tensione tra Gaeta e Formia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo gravemente indiziato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata dal Commissariato di Tor Carbone di Roma: l’uomo, armato di coltello e alla guida di una Fiat 500, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia con l’intento di intercettare la ex moglie e le figlie. A lanciare l’allarme sarebbe stata l’attuale compagna, preoccupata per il comportamento dell’uomo, partito da Velletri con la figlia di tre anni a bordo. Le ricerche si sono concentrate sui principali accessi alla città e in pochi minuti l’auto è stata individuata nei pressi della rotatoria di viale Unità d’Italia. All’alt della polizia, il conducente ha inizialmente rallentato per poi tentare la fuga, arrivando a speronare l’auto di servizio. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza sia l’uomo che la bambina. Nell’impatto un poliziotto è rimasto ferito, con una prognosi di sette giorni, mentre la minore è stata affidata ai sanitari.
Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti un coltello da cucina e uno sfollagente telescopico in metallo, entrambi sequestrati. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per lui gli arresti domiciliari ad Anzio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il contesto familiare e verificare eventuali precedenti episodi di maltrattamenti.
CRONACA
Fermato a Sezze con 8 chili di hashish: arrestato un 24enne. Viaggiava su un’auto noleggiata
SEZZE – Un ragazzo di 24 anni fermato nella notte dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Borgo Podgora e Borgo Sabotino, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Aveva quasi otto chili di hashish in auto.
L’operazione nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre il giovane originario della Romania, viaggiava alla guida di un’autovettura noleggiata. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare trovando nel vano bagagli la sostanza stupefacente suddivisa in settantaquattro panetti e la somma in contanti di 765 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
La droga è stata sequestrata, lui condotto nella Casa Circondariale di Latina.
CRONACA
Condannato per detenzione illegale di oltre 600 kg di hashish, 69enne arrestato a Sabaudia
SABAUDIA – Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Priverno hanno arrestato un uomo di 69 anni del posto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una struttura riabilitativa di Sabaudia dal maggio 2024, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 18.000 euro e a subire gli effetti della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti jn concorso, commesso nel dicembre 2023 a Guidonia.
In particolare, all’epoca dei fatti, i Carabinieri di Guidonia, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti, lo arrestavano in flagranza, unitamente ad altri due soggetti, a seguito di un controllo eseguito nei loro confronti mentre viaggiavano su un autoarticolato con targa spagnola, a bordo del quale, a seguito di perquisizione veicolare, furono rinvenuti oltre seicento chilogrammi di hashish.
Nel corso dell’operazione, i militari avevano inoltre sequestrato denaro contante per un totale di 119.850 euro.
L’uomo continuerà a permanere presso la struttura riabilitativa, dove permarrà fino alle dimissioni, piantonato dalla Polizia Penitenziaria che, quando sarà possibile, provvederà a trasferirlo presso la Casa Circondariale già individuata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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