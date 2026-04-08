CRONACA
Latina, al via la demolizione della casa sul collo d’oca in Viale Le Corbusier
LATINA – Era stata sgomberata a fine gennaio dopo una giornata intera di trattative, precedute da una lunga contesa con il Comune, oggi è cominciata la demolizione della casa di Viale Le Corbusier che per anni ha impedito l’eliminazione del cosiddetto collo d’oca sulla strada ad alto scorrimento lunga circa 4 chilometri che collega i nuovo quartieri residenziali del capoluogo (Nascosa e Nuova Latina) con il centro. Un passaggio obbligato per completare la viabilità. L’impresa incaricata dal Comune di Latina ha cominciato i lavori oggi 8 aprile dopo le operazioni preliminari.
CRONACA
Latina, a Pasqua feste e discoteca senza autorizzazioni, sanzionati un hotel e un locale
LATINA – Controlli a tappeto della Polizia di Stato di Latina durante le festività pasquali nei locali pubblici e negli esercizi di intrattenimento sul litorale e del capoluogo. L’attività, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa, rientra nel piano di rafforzamento disposto per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini. “In alcuni casi – spiegano dalla Questura di Latina – le verifiche si sono concluse senza criticità, con strutture risultate in regola con le autorizzazioni previste. In altri, invece, sono emerse irregolarità rilevanti”.
È il caso di una struttura alberghiera sul lungomare, dove era in corso uno spettacolo musicale con dj set e intrattenimento dal vivo, organizzato senza le necessarie autorizzazioni per eventi all’aperto. Gli accertamenti hanno evidenziato anche l’assenza della prevista segnalazione certificata (SCIA) e delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative.
Controlli anche in un altro locale dove gli agenti hanno riscontrato un vero e proprio evento danzante, con ingresso contingentato, servizio di sicurezza, musica ad alto volume e pista da ballo ricavata all’interno. Un’attività di fatto assimilabile a discoteca, ma priva delle prescritte licenze di pubblica sicurezza. In questo caso, oltre alle sanzioni, è scattata la denuncia del titolare all’Autorità giudiziaria. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere la mancanza delle certificazioni previste in materia di sicurezza per eventi di pubblico spettacolo.
La Polizia ha infine segnalato le irregolarità al Comune di Latina, che potrà valutare eventuali provvedimenti accessori, tra cui la sospensione o la revoca delle licenze.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione.
CRONACA
West Nile, il Comune di Cisterna programma interventi di prevenzione sul territorio
CISTERNA DI LATINA – Dopo i casi anche endemici registrati lo scorso anno, il Comune di Cisterna ha mappato oltre mille siti da disinfestare e avvierà entro maggio le disinfestazioni. Su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, si è svolta una riunione per programmare tutti i necessari interventi finalizzati a prevenire la diffusione della arbovirosi, conosciuta come West Nile Virus. All’incontro hanno partecipato, oltre al primo cittadino, l’assessore all’ambiente Lino Del Prete, il direttore del Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della Asl Florindo Micarelli, il veterinario Asl Francesco Censi e alcuni operatori del Servizio ambiente del Comune.
All’esito della riunione il personale dell’amministrazione ha già effettuato un primo sopralluogo sull’intero territorio comunale che ha consentito di censire mille tra caditoie e “bocche di lupo” vale a dire aperture di aerazione per locali interrati che sono i luoghi dove, a causa di ristagni di acqua e umidità, si annidano e riproducono le zanzare. Alla luce di tale mappatura saranno predisposte disinfestazioni di due tipi, quella larvicida e quella adulticida, a seconda del tipo di sito sia in centro che in periferia con l’obiettivo di prevenire la diffusione della West Nile. Proprio grazie ad un sistema GPS sarà possibile disporre di una mappatura completa dei pozzetti dove intervenire.
A breve, inoltre, sarà avviata una campagna di informazione a tappeto della popolazione con volantini informativi contenenti tutte le prescrizioni utili. Il virus in questione viene trasmesso da una zanzara per lo più durante le ore serali e notturne e può causare problemi per le persone fragili, come gli anziani. Le indicazioni per evitare il proliferare della West Nile sono quelle di tenere puliti giardini e aree verdi; evitare ristagni di acqua; effettuare interventi larvicidi nei tombini delle aree private. Prescrizioni che l’amministrazione comunale seguirà per tutte le aree pubbliche di propria competenza.
«Stiamo mettendo in campo – spiegano il sindaco Mantini e l’assessore all’ambiente Del Prete – tutti gli strumenti necessari per portare a termine entro la metà di maggio gli interventi di disinfestazione in totale sinergia con la Asl. Non è stato peraltro ritenuto necessario dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della stessa azienda sanitaria alcun intervento su una segnalazione di Dengue classificata come “caso importato e rispetto al quale non sussistono condizioni favorevoli alla proliferazione in considerazione dell’attuale periodo stagionale”. Il programma degli interventi di prevenzione elaborato con gli uffici comunali – concludono – consentirà di affrontare la stagione estiva limitando al minimo la diffusione della West Nile a tutela della popolazione».
CRONACA
Latina, incendio nella notte in Q5: distrutto un suv, danneggiata un’altra auto
Notte di paura nel quartiere Nascosa Q5 a Latina, dove poco prima della mezzanotte un violento incendio ha distrutto un’Audi Q5 parcheggiata in via Giordano, danneggiando anche una Hyundai Tucson ferma subito dietro. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati in strada da un forte boato. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già completamente avvolto il primo veicolo, rendendo impossibile salvarlo. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha invece evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, limitando i danni alla seconda auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante, che hanno avviato i primi accertamenti, identificando i proprietari dei mezzi e raccogliendo le testimonianze dei presenti.
Al momento resta il massimo riserbo sulle cause dell’incendio. I rilievi tecnici non avrebbero evidenziato elementi certi riconducibili a un’origine dolosa, ma nessuna pista viene esclusa: tra le ipotesi al vaglio anche quella di un guasto o cortocircuito. Gli investigatori della Questura stanno inoltre acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto
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