Condannato per detenzione illegale di oltre 600 kg di hashish, 69enne arrestato a Sabaudia

LATINA – Era stata sgomberata a fine gennaio dopo una giornata intera di trattative, precedute da una lunga contesa con il Comune, oggi è cominciata la demolizione della casa di Viale Le Corbusier che per anni ha impedito l’eliminazione del cosiddetto collo d’oca sulla strada ad alto scorrimento lunga circa 4 chilometri che collega i nuovo quartieri residenziali del capoluogo (Nascosa e Nuova Latina) con il centro. Un passaggio obbligato per completare la viabilità. L’impresa incaricata dal Comune di Latina ha cominciato i lavori oggi 8 aprile dopo le operazioni preliminari.

“Entriamo finalmente nel vivo di un’operazione attesa da decenni per Latina – dichiara la sindaca Matilde Celentano – che consentirà di restituire alla città una viabilità più efficiente, migliorando sensibilmente il deflusso del traffico e la qualità urbana. L’eliminazione del cosiddetto ‘Collo d’oca’, un imbuto che da anni ostacola la circolazione su viale Le Corbusier, rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione dell’intervento, inserito nel progetto ‘Latina anche città di mare’, finanziato nel 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da completare entro il 2027. La realizzazione della nuova rotatoria tra viale Le Corbusier e via Aldo Zanetti consentirà, inoltre, di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli incroci più complessi della città. Sarà eliminato l’attuale incrocio irregolare, superando deviazioni e criticità causate dalla presenza di edifici e tracciati non lineari. Il nodo stradale verrà così finalmente regolamentato, con un sistema di circolazione più ordinato ed efficiente, in grado di convogliare il traffico proveniente dalle strade secondarie all’interno della rotatoria. Questo intervento rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e vivibile, dimostrando come criticità storiche possano essere trasformate in opportunità di sviluppo per tutta la comunità”.

“Quello avviato questa mattina – ha detto il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai lavori pubblici – è un altro step importante per poter finalmente dotare quell’area della città di una viabilità più sicura ed efficiente. L’avvio delle operazioni preliminari al completamento di viale Le Corbusier rappresenta un passaggio concreto verso la risoluzione di criticità storiche, consentendo di migliorare la circolazione e garantire maggiori standard di sicurezza per cittadini e automobilisti. Il progetto prevede anche la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali, segnaletica potenziata e illuminazione dedicata nei pressi della rotatoria che verrà realizzata. L’obiettivo, infatti, è aumentare la visibilità e ridurre i rischi per pedoni e ciclisti”.