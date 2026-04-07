West Nile, il Comune di Cisterna programma interventi di prevenzione sul territorio

CISTERNA DI LATINA – Dopo i casi anche endemici registrati lo scorso anno, il Comune di Cisterna ha mappato oltre mille siti da disinfestare e avvierà entro maggio le disinfestazioni. Su iniziativa del sindaco Valentino Mantini, si è svolta una riunione per programmare tutti i necessari interventi finalizzati a prevenire la diffusione della arbovirosi, conosciuta come West Nile Virus. All’incontro hanno partecipato, oltre al primo cittadino, l’assessore all’ambiente Lino Del Prete, il direttore del Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della Asl Florindo Micarelli, il veterinario Asl Francesco Censi e alcuni operatori del Servizio ambiente del Comune.

All’esito della riunione il personale dell’amministrazione ha già effettuato un primo sopralluogo sull’intero territorio comunale che ha consentito di censire mille tra caditoie e “bocche di lupo” vale a dire aperture di aerazione per locali interrati che sono i luoghi dove, a causa di ristagni di acqua e umidità, si annidano e riproducono le zanzare. Alla luce di tale mappatura saranno predisposte disinfestazioni di due tipi, quella larvicida e quella adulticida, a seconda del tipo di sito sia in centro che in periferia con l’obiettivo di prevenire la diffusione della West Nile. Proprio grazie ad un sistema GPS sarà possibile disporre di una mappatura completa dei pozzetti dove intervenire.

A breve, inoltre, sarà avviata una campagna di informazione a tappeto della popolazione con volantini informativi contenenti tutte le prescrizioni utili. Il virus in questione viene trasmesso da una zanzara per lo più durante le ore serali e notturne e può causare problemi per le persone fragili, come gli anziani. Le indicazioni per evitare il proliferare della West Nile sono quelle di tenere puliti giardini e aree verdi; evitare ristagni di acqua; effettuare interventi larvicidi nei tombini delle aree private. Prescrizioni che l’amministrazione comunale seguirà per tutte le aree pubbliche di propria competenza.

«Stiamo mettendo in campo – spiegano il sindaco Mantini e l’assessore all’ambiente Del Prete – tutti gli strumenti necessari per portare a termine entro la metà di maggio gli interventi di disinfestazione in totale sinergia con la Asl. Non è stato peraltro ritenuto necessario dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della stessa azienda sanitaria alcun intervento su una segnalazione di Dengue classificata come “caso importato e rispetto al quale non sussistono condizioni favorevoli alla proliferazione in considerazione dell’attuale periodo stagionale”. Il programma degli interventi di prevenzione elaborato con gli uffici comunali – concludono – consentirà di affrontare la stagione estiva limitando al minimo la diffusione della West Nile a tutela della popolazione».