CRONACA
Latina, incendio nella notte in Q5: distrutto un suv, danneggiata un’altra auto
Notte di paura nel quartiere Nascosa Q5 a Latina, dove poco prima della mezzanotte un violento incendio ha distrutto un’Audi Q5 parcheggiata in via Giordano, danneggiando anche una Hyundai Tucson ferma subito dietro. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati in strada da un forte boato. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già completamente avvolto il primo veicolo, rendendo impossibile salvarlo. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha invece evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, limitando i danni alla seconda auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante, che hanno avviato i primi accertamenti, identificando i proprietari dei mezzi e raccogliendo le testimonianze dei presenti.
Al momento resta il massimo riserbo sulle cause dell’incendio. I rilievi tecnici non avrebbero evidenziato elementi certi riconducibili a un’origine dolosa, ma nessuna pista viene esclusa: tra le ipotesi al vaglio anche quella di un guasto o cortocircuito. Gli investigatori della Questura stanno inoltre acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto
CRONACA
Terracina, aggressione nella notte in centro: indagini dei Carabinieri
Intervento dei Carabinieri nella notte a Terracina, in Piazza della Repubblica, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per una presunta rissa nei pressi di un bar. Giunti sul posto, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, insieme ai colleghi della locale Stazione, non hanno però riscontrato alcuna lite in corso. Presenti sul posto due uomini, entrambi identificati. Secondo quanto riferito da uno dei due, l’aggressione sarebbe avvenuta poco prima: l’uomo avrebbe rivolto un apprezzamento a una ragazza, scatenando la reazione di un gruppo di giovani che lo avrebbero aggredito. A difenderlo sarebbe intervenuto il fratello, evitando conseguenze più gravi. Nonostante l’accaduto, i due non hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e risalire all’identità delle persone coinvolte.
CRONACA
Blitz del NAS nel sud pontino: chiuso un deposito, sequestrati oltre 250 kg di alimenti
Controlli intensificati in vista delle festività pasquali nel sud pontino: sequestrati complessivamente 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve, con sanzioni per circa 6mila euro. Le verifiche, condotte dai Carabinieri del Nas, rientrano in una campagna mirata a garantire la sicurezza alimentare in un periodo caratterizzato dall’aumento dei consumi di prodotti tipici. Il primo intervento ha riguardato un panificio, dove è stato scoperto un deposito in pessime condizioni igienico-sanitarie. All’interno erano presenti frigoriferi, celle frigo e un forno in disuso. Il personale della Asl ha disposto la chiusura immediata del locale. Contestualmente sono stati sequestrati circa 200 chili di alimenti – tra prodotti carnei, ittici e dolciari – privi di tracciabilità. Al titolare è stata contestata una sanzione da 2.500 euro. I controlli si sono poi spostati sul litorale pontino, dove in un altro panificio sono state bloccate 50 confezioni di prodotti dolciari, per un totale di circa 50 chili, anch’essi senza indicazioni utili alla tracciabilità. In questo caso la sanzione è stata di 1.500 euro. Infine, in un’azienda agricola della stessa area, sono state sequestrate 156 confezioni di conserve vegetali realizzate senza il rispetto delle procedure Haccp. Una violazione che, spiegano dall’Arma, può comportare rischi anche gravi per la salute, legati alla possibile proliferazione del batterio del botulino. Per l’attività è scattata una sanzione di 2.000 euro.
CRONACA
Latina, addio al prof. Modesto D’Aprile: storico primario oncologo del Goretti
Si è spento sabato 4 aprile, presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, il professor Modesto D’Aprile, figura di riferimento della sanità pontina e storico primario oncologo dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Aveva una lunga carriera alle spalle ed era profondamente stimato dalla comunità locale. Lascia quattro figli e otto nipoti.
Specialista di grande esperienza, D’Aprile ha guidato per oltre vent’anni l’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Goretti, ricoprendo successivamente anche il ruolo di direttore del Dipartimento di Oncologia della Asl. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si era formato tra l’Università di Bari e l’Istituto Tumori di Napoli, conseguendo le specializzazioni in Oncologia, Ematologia e Malattie Infettive.
Determinante il suo contributo allo sviluppo del polo oncologico pontino, con particolare attenzione all’organizzazione dei servizi e al potenziamento dell’assistenza domiciliare, diventando negli anni un punto di riferimento per pazienti e operatori sanitari. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali e internazionali, ha partecipato attivamente alla diffusione della conoscenza in ambito oncologico. Ha inoltre collaborato con il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, contribuendo ai processi di qualità, sicurezza e accreditamento sanitario, fino al riconoscimento della struttura come Academic Medical Center da parte della Joint Commission International.
Nel corso della sua carriera è stato vicepresidente del Comitato Etico del Campus, consigliere nazionale dell’AIOM e del CIPOMO, partecipando anche a progetti di ricerca oncologica e alla stesura del “Libro bianco dell’Oncologia”. Accanto al profilo professionale, resta il ricordo di una persona profondamente umana, animata da una forte etica e da un’autentica dedizione verso i pazienti, vissuta come una vera missione.
I funerali si terranno giovedì 9 aprile alle ore 10.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore, in piazza Paolo VI a Latina.
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