Latina, incendio nella notte in Q5: distrutto un suv, danneggiata un’altra auto

Si è spento sabato 4 aprile, presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, il professor Modesto D’Aprile, figura di riferimento della sanità pontina e storico primario oncologo dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Aveva una lunga carriera alle spalle ed era profondamente stimato dalla comunità locale. Lascia quattro figli e otto nipoti.

Specialista di grande esperienza, D’Aprile ha guidato per oltre vent’anni l’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Goretti, ricoprendo successivamente anche il ruolo di direttore del Dipartimento di Oncologia della Asl. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si era formato tra l’Università di Bari e l’Istituto Tumori di Napoli, conseguendo le specializzazioni in Oncologia, Ematologia e Malattie Infettive.

Determinante il suo contributo allo sviluppo del polo oncologico pontino, con particolare attenzione all’organizzazione dei servizi e al potenziamento dell’assistenza domiciliare, diventando negli anni un punto di riferimento per pazienti e operatori sanitari. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali e internazionali, ha partecipato attivamente alla diffusione della conoscenza in ambito oncologico. Ha inoltre collaborato con il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, contribuendo ai processi di qualità, sicurezza e accreditamento sanitario, fino al riconoscimento della struttura come Academic Medical Center da parte della Joint Commission International.

Nel corso della sua carriera è stato vicepresidente del Comitato Etico del Campus, consigliere nazionale dell’AIOM e del CIPOMO, partecipando anche a progetti di ricerca oncologica e alla stesura del “Libro bianco dell’Oncologia”. Accanto al profilo professionale, resta il ricordo di una persona profondamente umana, animata da una forte etica e da un’autentica dedizione verso i pazienti, vissuta come una vera missione.

I funerali si terranno giovedì 9 aprile alle ore 10.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore, in piazza Paolo VI a Latina.