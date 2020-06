Due incidenti mortali in poche ore a Minturno e SS Cosma e Damiano

FORMIA – Venerdì nero sulle strade del sud pontino dove hanno perso la vita nel giro di poche ore due persone. In un primo incidente ha perso la vita Salvatore De Meo, 40 enne di Formia (nella foto da Fb) molto conosciuto a Tufo di Minturno dove viveva con la moglie e la figlia piccola. L’uomo, in sella a una moto, per ragioni in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Punto. L’incidente è avvenuto in via per Castelforte all’altezza dell’incrocio tra Via Tre Cipolle e Via Parchi Ausente. Sul posto è atterrata l’eliambulanza poi la corsa all’ospedale Santa Maria Goretti, vana purtroppo per il giovane papà. L’incrocio è da tempo segnalato come pericolosoa dai residenti.

A distanza di poche ore poi, un altro tremendo incidente è avvenuto nella notte. Alle 23 circa a Santi Cosma e Damiano un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L’impatto non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. A perdere la vita Claudio Orsini, 53 enne di Santi Cosma e Damiano.