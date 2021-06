Sermoneta diventa “città”: la cerimonia nella piazza D’Armi del Castello

SERMONETA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Comune di Sermoneta il titolo di città e oggi, il prefetto di Latina Maurizio Falco consegnerà, in una cerimonia ufficiale, alla sindaca Giuseppina Giovannoli il decreto presidenziale. L’appuntamento (venerdì 11 giugno) alle 17 nella piazza d’Armi del Castello Caetani, l’antica fortezza che domina la pianura pontina, contingentato causa restrizioni Covid, alla presenza delle autorità militari e civili, degli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, della banda musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal M° Michele Secci, degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta e di una rappresentanza della Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto. La cerimonia vedrà anche il cambio del gonfalone, della bandiera e della fascia tricolore con il nuovo stemma di Sermoneta, che sarà sormontato da una corona dorata a cinque torri.

“Questo è un titolo che deve farci sentire orgogliosi del nostro passato, ma soprattutto del nostro presente – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – un titolo puramente onorifico, che non incide in alcun modo sulla vita politico-amministrativa ma che fa entrare Sermoneta tra le istituzioni della repubblica italiana con una propria distinta personalità civica. Come amministrazione comunale dedichiamo l’onorificenza ai cittadini di Sermoneta, alla loro laboriosità e al profondo senso di comunità, perché sono le persone che fanno la città, non gli emblemi distintivi. Il riconoscimento del presidente della Repubblica rappresenta uno stimolo a impegnarci ancora di più, tutti insieme, per migliorare la qualità della vita, per crescere dal punto di vista culturale, sociale, ambientale, produttivo”, conclude il sindaco.

Era stata proprio la sindaca Giovannoli nel novembre 2019 ad avanzare la richiesta dell’onorificenza che la legge riserva ai Comuni in virtù del loro prestigio storico, artistico, architettonico, culturale, civico. Dopo l’istruttoria della prefettura di Latina e del Ministero dell’Interno, il capo dello Stato ha ritenuto di riconoscere a Sermoneta il prestigioso titolo.