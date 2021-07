A Sezze con Matutateatro, un artista di strada per salvare il pianeta

SEZZE – Sabato 3 luglio (alle 21) sarà in scena a Sezze il secondo appuntamento di “Famiglie a teatro summer edition”, la rassegna teatrale promossa e sostenuta da A.T.C.L. con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro. L’arena esterna del Centro Sociale Calabresi, in Parco della Rimembranza, ospiterà la compagnia Teatro della Caduta di Torino che presenta “Il pianeta lo salvo io”, tratto dall’omonimo libro di Jacquie Wines, un manuale strutturato in 101 consigli pratici su come risparmiare le risorse naturali. Lo spettacolo è interpretato da Francesco Giorda, comico, artista di strada, clown ed equilibrista, che illustrerà ai bambini alcuni dei 101 modi per salvare il pianeta attraverso esperimenti pratici, giocoleria e aneddoti divertenti.

Lo spettacolo si terrà all’aperto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19. La prenotazione è obbligatoria ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630.

Biglietto d’ingresso: € 5