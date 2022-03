A Latina apre uno sportello per l’utenza “debole” nelle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni

LATINA – La Giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa fra Corecom Lazio, Anci Lazio e Comune di Latina per l’attivazione di uno sportello di supporto alla cosiddetta “utenza debole” per le controversie con gli operatori delle telecomunicazioni. Lo sportello si rivolge a coloro che intendono iniziare o proseguire una controversia con gli operatori delle telecomunicazioni e che hanno difficoltà all’utilizzo della piattaforma informatica Conciliaweb, deputata proprio alle conciliazioni e alle definizioni di tali controversie.

Secondo lo schema di protocollo, il Comune di Latina istituirà una postazione di front-office nei locali di Corso della Repubblica n. 116. Lo sportello sarà aperto 3 giorni alla settimana, per due ore al giorno, in orari

stabiliti. Il costo del personale che si alternerà allo sportello sarà rimborsato dall’Anci Lazio, con finanziamento a carico del budget del progetto, mentre il Corecom Lazio provvederà alla formazione del personale, fornirà assistenza continua per le problematiche di back-office e indicherà un referente. Il progetto avrà durata di un anno a decorrere dal suo inizio effettivo e potrà essere prorogato una volta valutati i risultati e verificata la copertura finanziaria nell’ambito dei fondi progettuali.