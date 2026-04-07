Al Villaggio Trieste per comprare la droga, ma viene aggredito. Indagano i Carabinieri

Ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Fellini di Pontinia: Sabato 11 aprile alle ore 21 arriva Pippo Franco, uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Pippo Franco porterà il suo spettacolo “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, un racconto teatrale intenso e personale che ripercorre il suo lungo cammino artistico e umano. Lo spettacolo si sviluppa come una narrazione che unisce comicità, memoria e riflessione. Attraverso parole, suggestioni e ricordi, Pippo Franco accompagna il pubblico in un itinerario che attraversa arte, simboli e visioni, trasformando la scena in uno spazio di incontro tra esperienza personale e sguardo universale. Il racconto diventa così un invito a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sul tempo, sulla vita e sul significato più profondo dell’esperienza artistica, mantenendo sempre quella leggerezza e quell’ironia che hanno reso l’artista uno dei protagonisti più riconoscibili dello spettacolo italiano.

Dopo questo appuntamento conclusivo, il teatro propone anche una serata speciale fuori stagione. Domenica 26 aprile andrà infatti in scena “L’Addio”, una produzione del Teatro Fellini che vede protagonista la TF Academy, l’accademia di formazione artistica e compagnia stabile del teatro. “L’Addio” è una commedia brillante ambientata tra le mura di un monastero durante un insolito addio al nubilato. La situazione, già paradossale, si complica rapidamente tra colpi di scena, l’arrivo di un’ispezione del Vaticano e un affare milionario che rischia di mandare tutto all’aria, dando vita a una storia ironica e movimentata che gioca con equivoci e situazioni imprevedibili. In scena gli allievi e attori della TF Academy: Luana Anitori, Simona Cavaricci, Claudia Del Sorbo, Maria Rita D’Alessio, Michela Di Giorgio, Simona Franco, Loredana Furlanetto, Claudia Lucchin, Claudia Menegoni, Tiziana Magrin, Alessandra Stefanelli, Lina Savone, Maria Supino, Annalisa Trombetta e Shail Virdi. Testo e Regia di Pierluigi Polisena. Il botteghino del Teatro Fellini è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.

Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile contattare il teatro ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure visitare il sito www.teatrofellini.it.