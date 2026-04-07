OGGI IN PRIMA PAGINA
Al Villaggio Trieste per comprare la droga, ma viene aggredito. Indagano i Carabinieri
LATINA – Va a comprare la droga al Villaggio Trieste a Latina e viene aggredito. I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti”, dove era stato ricoverato un cittadino algerino di 31 anni residente a Latina, regolare sul territorio Nazionale, rimasto vittima di un’aggressione. L’algerino ha raccontato che la nottata precedente, intorno alle 02:00, si era recato nel quartiere Villaggio Trieste per acquistare della droga per uso personale. L’uomo ha poi raccontato che dopo aver consegnato ai pusher la somma di cinquanta euro, mentre era in attesa di ricevere quanto richiesto, era stato aggredito da due persone di cui però non era in grado di fornire elementi utili alla loro identificazione. Il 31enne è riuscito ad allontanarsi ed è stato poi soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità degli autori dell’aggressione.
CRONACA
Latina, incendio nella notte in Q5: distrutto un suv, danneggiata un’altra auto
Notte di paura nel quartiere Nascosa Q5 a Latina, dove poco prima della mezzanotte un violento incendio ha distrutto un’Audi Q5 parcheggiata in via Giordano, danneggiando anche una Hyundai Tucson ferma subito dietro. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati in strada da un forte boato. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già completamente avvolto il primo veicolo, rendendo impossibile salvarlo. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha invece evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, limitando i danni alla seconda auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante, che hanno avviato i primi accertamenti, identificando i proprietari dei mezzi e raccogliendo le testimonianze dei presenti.
Al momento resta il massimo riserbo sulle cause dell’incendio. I rilievi tecnici non avrebbero evidenziato elementi certi riconducibili a un’origine dolosa, ma nessuna pista viene esclusa: tra le ipotesi al vaglio anche quella di un guasto o cortocircuito. Gli investigatori della Questura stanno inoltre acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto
OGGI IN PRIMA PAGINA
Ubriaco, si spoglia in spiaggia a Terracina, scattano denuncia e fogli di via per un 43enne di Sperlonga
Ubriaco, si spoglia, scoprendo le parti intime rivolgendosi ad alcune donne di passaggio: per un 43enne di Sperlonga è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. E’ accaduto nel fine settimana a Terracina in spiaggia in prossimità di via Flacca e sono stati i passanti a darne segnalazione. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato, anche grazie a un filmato realizzato da alcuni presenti. Nei suoi confronti è stata anche avanzata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Terracina.
APPUNTAMENTI
Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia chiude la stagione sabato 11 aprile
Ultimo appuntamento in cartellone al Teatro Fellini di Pontinia: Sabato 11 aprile alle ore 21 arriva Pippo Franco, uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Pippo Franco porterà il suo spettacolo “Il Grande Viaggio. Il suono e la parola”, un racconto teatrale intenso e personale che ripercorre il suo lungo cammino artistico e umano. Lo spettacolo si sviluppa come una narrazione che unisce comicità, memoria e riflessione. Attraverso parole, suggestioni e ricordi, Pippo Franco accompagna il pubblico in un itinerario che attraversa arte, simboli e visioni, trasformando la scena in uno spazio di incontro tra esperienza personale e sguardo universale. Il racconto diventa così un invito a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sul tempo, sulla vita e sul significato più profondo dell’esperienza artistica, mantenendo sempre quella leggerezza e quell’ironia che hanno reso l’artista uno dei protagonisti più riconoscibili dello spettacolo italiano.
Dopo questo appuntamento conclusivo, il teatro propone anche una serata speciale fuori stagione. Domenica 26 aprile andrà infatti in scena “L’Addio”, una produzione del Teatro Fellini che vede protagonista la TF Academy, l’accademia di formazione artistica e compagnia stabile del teatro. “L’Addio” è una commedia brillante ambientata tra le mura di un monastero durante un insolito addio al nubilato. La situazione, già paradossale, si complica rapidamente tra colpi di scena, l’arrivo di un’ispezione del Vaticano e un affare milionario che rischia di mandare tutto all’aria, dando vita a una storia ironica e movimentata che gioca con equivoci e situazioni imprevedibili. In scena gli allievi e attori della TF Academy: Luana Anitori, Simona Cavaricci, Claudia Del Sorbo, Maria Rita D’Alessio, Michela Di Giorgio, Simona Franco, Loredana Furlanetto, Claudia Lucchin, Claudia Menegoni, Tiziana Magrin, Alessandra Stefanelli, Lina Savone, Maria Supino, Annalisa Trombetta e Shail Virdi. Testo e Regia di Pierluigi Polisena. Il botteghino del Teatro Fellini è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.
Per informazioni su abbonamenti e biglietti è possibile contattare il teatro ai numeri 0773.337014 o 351.3918165 oppure visitare il sito www.teatrofellini.it.
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