Gaeta-Formia, fuga in auto e speronamento: arrestato per lesioni e resistenza

Momenti di tensione tra Gaeta e Formia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo gravemente indiziato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata dal Commissariato di Tor Carbone di Roma: l’uomo, armato di coltello e alla guida di una Fiat 500, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia con l’intento di intercettare la ex moglie e le figlie. A lanciare l’allarme sarebbe stata l’attuale compagna, preoccupata per il comportamento dell’uomo, partito da Velletri con la figlia di tre anni a bordo. Le ricerche si sono concentrate sui principali accessi alla città e in pochi minuti l’auto è stata individuata nei pressi della rotatoria di viale Unità d’Italia. All’alt della polizia, il conducente ha inizialmente rallentato per poi tentare la fuga, arrivando a speronare l’auto di servizio. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza sia l’uomo che la bambina. Nell’impatto un poliziotto è rimasto ferito, con una prognosi di sette giorni, mentre la minore è stata affidata ai sanitari.

Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti un coltello da cucina e uno sfollagente telescopico in metallo, entrambi sequestrati. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per lui gli arresti domiciliari ad Anzio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire il contesto familiare e verificare eventuali precedenti episodi di maltrattamenti.