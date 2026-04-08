CRONACA
Fermato a Sezze con 8 chili di hashish: arrestato un 24enne. Viaggiava su un’auto noleggiata
SEZZE – Un ragazzo di 24 anni fermato nella notte dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei Carabinieri delle Stazioni di Borgo Podgora e Borgo Sabotino, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Aveva quasi otto chili di hashish in auto.
L’operazione nel corso di un servizio di controllo del territorio, mentre il giovane originario della Romania, viaggiava alla guida di un’autovettura noleggiata. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare trovando nel vano bagagli la sostanza stupefacente suddivisa in settantaquattro panetti e la somma in contanti di 765 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
La droga è stata sequestrata, lui condotto nella Casa Circondariale di Latina.
CRONACA
Condannato per detenzione illegale di oltre 600 kg di hashish, 69enne arrestato a Sabaudia
SABAUDIA – Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Priverno hanno arrestato un uomo di 69 anni del posto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una struttura riabilitativa di Sabaudia dal maggio 2024, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 18.000 euro e a subire gli effetti della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti jn concorso, commesso nel dicembre 2023 a Guidonia.
In particolare, all’epoca dei fatti, i Carabinieri di Guidonia, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti, lo arrestavano in flagranza, unitamente ad altri due soggetti, a seguito di un controllo eseguito nei loro confronti mentre viaggiavano su un autoarticolato con targa spagnola, a bordo del quale, a seguito di perquisizione veicolare, furono rinvenuti oltre seicento chilogrammi di hashish.
Nel corso dell’operazione, i militari avevano inoltre sequestrato denaro contante per un totale di 119.850 euro.
L’uomo continuerà a permanere presso la struttura riabilitativa, dove permarrà fino alle dimissioni, piantonato dalla Polizia Penitenziaria che, quando sarà possibile, provvederà a trasferirlo presso la Casa Circondariale già individuata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
CRONACA
Latina, al via la demolizione della casa sul collo d’oca in Viale Le Corbusier
LATINA – Era stata sgomberata a fine gennaio dopo una giornata intera di trattative, precedute da una lunga contesa con il Comune, oggi è cominciata la demolizione della casa di Viale Le Corbusier che per anni ha impedito l’eliminazione del cosiddetto collo d’oca sulla strada ad alto scorrimento lunga circa 4 chilometri che collega i nuovo quartieri residenziali del capoluogo (Nascosa e Nuova Latina) con il centro. Un passaggio obbligato per completare la viabilità. L’impresa incaricata dal Comune di Latina ha cominciato i lavori oggi 8 aprile dopo le operazioni preliminari.
CRONACA
Latina, a Pasqua feste e discoteca senza autorizzazioni, sanzionati un hotel e un locale
LATINA – Controlli a tappeto della Polizia di Stato di Latina durante le festività pasquali nei locali pubblici e negli esercizi di intrattenimento sul litorale e del capoluogo. L’attività, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa, rientra nel piano di rafforzamento disposto per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini. “In alcuni casi – spiegano dalla Questura di Latina – le verifiche si sono concluse senza criticità, con strutture risultate in regola con le autorizzazioni previste. In altri, invece, sono emerse irregolarità rilevanti”.
È il caso di una struttura alberghiera sul lungomare, dove era in corso uno spettacolo musicale con dj set e intrattenimento dal vivo, organizzato senza le necessarie autorizzazioni per eventi all’aperto. Gli accertamenti hanno evidenziato anche l’assenza della prevista segnalazione certificata (SCIA) e delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative.
Controlli anche in un altro locale dove gli agenti hanno riscontrato un vero e proprio evento danzante, con ingresso contingentato, servizio di sicurezza, musica ad alto volume e pista da ballo ricavata all’interno. Un’attività di fatto assimilabile a discoteca, ma priva delle prescritte licenze di pubblica sicurezza. In questo caso, oltre alle sanzioni, è scattata la denuncia del titolare all’Autorità giudiziaria. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere la mancanza delle certificazioni previste in materia di sicurezza per eventi di pubblico spettacolo.
La Polizia ha infine segnalato le irregolarità al Comune di Latina, che potrà valutare eventuali provvedimenti accessori, tra cui la sospensione o la revoca delle licenze.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione.
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