Maltempo, straripa il Pontone a Canzatora, allagamenti a Gaeta e Formia

Shares

GAETA – Il maltempo nella notte ha flagellato la provincia di Latina con effetti disastrosi nel sud Pontino. Il torrente Pontone nella zona Canzatora è esondato questa mattina a causa delle forti piogge andate avanti per ore, le case si sono allagate e le auto sono finite sott’acqua. Nell’area attraversata dal corso d’acqua, tra Formia e Gaeta ci sono persone rimaste bloccate nelle abitazioni e messe in salvo. Tra loro anche il marito della donna morta anni fa proprio a causa di uan precedente esondazione del torrente.

Per la furia delle acque anche parte della strada in prossimità della foce a Vindicio è crollata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile che con i mezzi anfibi.

Abbiamo raccolto il racconto di Erasmo De Angelis di Gaeta Channel

Il parlamentare di Formia Raffaele Trano che abita nella zona di Pontone ha pubblicato un video e annuncia denunce: “Dov’è la protezione civile?Non esiste un piano, denunceremo questa situazione”, dice. Una dichiarazione che non è piaciuta al sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano.

MAREGGIATE – E’ proseguita anche nella notte accompagnata dal forte vento di burrasca la violenta mareggiata che da sabato mattina ha battuto le coste della Riviera D’Ulisse con risultati pesantissimi per il Lungomare di Latina e per Sabaudia: nel primo come nel secondo caso la spiaggia è stata divorata e le dune sono crollate sotto i colpi delle onde.