Donare il plasma: a Latina 200 metri di tessuto per l’installazione a tema

LATINA – Ci sono voluti oltre 200 metri di tessuto-non-tessuto traspirante, per realizzare PlasmArt, l’installazione gialla nel parco della Piazza dei Donatori di Sangue, che appare oggi nella sua versione quasi definitiva e unisce gli alberi che si trovato nell’area verde. “L’Avis comunale e il Comune di Latina hanno realizzato quest’opera d’arte pubblica per evidenziare il concorso d’arte contemporanea per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue e la possibilità di donare il plasma anche nella nostra città”, spiega il delegato all’arte contemporanea del Comune di Latina, Fabio D’Achille, sottolineando poi qual è il senso dell’iniziativa: “Intende comunicare come – simbolicamente – gli alberi, esempi di vita biologica, uniti tra loro tramite questo velo giallo, dello stesso colore del plasma, possano diffondere vita l’uno verso l’altro, come potrebbero fare gli uomini nella comunità, attraverso la donazione”.

L’opera si trova a pochi passi dall’ospedale civile S.M. Goretti dove opera il Centro Trasfusionale diretto dal dottor Francesco Equitani. “Donare il plasma è una procedura fondamentale per la cura di numerose patologie, pertanto chi decide di divenire donatore offre la possibilità di salvare molte vite e di aiutare chi non ha un’alternativa. Si tratta però a tutt’oggi di una pratica poco nota e, proprio nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, l’arte ha deciso così di farsi promotrice di questa una preziosa campagna di informazione e diffusione”.

Entro lunedì 31 maggio vanno inviati i lavori artistici via mail all’indirizzo info@plasmart.website e la prima settimana di giugno vanno consegnati presso la sede dell’Avis in attesa della selezione dei vincitori il 14 giugno. info: www.plasmart.website