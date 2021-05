Vaccinazioni nel Lazio, D’Amato: “La campagna corre veloce: somministrate 2,7 milioni di dosi”

LATINA – A 12 ore dall’apertura della finestra, sono state superate le 100mila nuove prenotazioni per le classi di età 48 – 51 anni. la comunicazione arriva dall’assessorato alla sanità che fa il punto sulla campagna vaccinale e sui prossimi obiettivi dopo la proposta del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Figliulo di estendere la platea dei vaccinati e procedere in maniera rapida.

“In settimana – spiega l’assessore D’Amato – raggiungeremo il traguardo del 40% di prime dosi sull’intera popolazione target, e il 20% di seconde dosi, sempre sull’intera popolazione target. Recuperati dai medici di medicina generale oltre 30mila over 80 che non si erano prenotati”.

Nel Lazio sono state superate le 2.7 milioni di somministrazioni e si attendono le notizie di dettaglio sulla vaccinazione ai maturandi.