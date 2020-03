Gli asili nido comunali di Latina e la poesia del papà via internet

LATINA – Fare scuola ai tempi del coronavirus con la didattica a distanza non è solo per medie e superiori. E oggi i bambini di Latina che frequentano i tre asili nido comunali comunali Babylandia, Piccolo Mondo e Il Trenino oltre alle istruzioni su attività da fare hanno ricevuto la poesia del papà.

“Le educatrici giornalmente trasmettono ai loro bambini piccoli racconti, canzoncine, disegni da colorare, video con varie attività come costruire giochi o strumenti musicali con materiale di riciclo, come fare la pasta di sale o il didò casalingo e molte altre cose per divertirli e continuare ad imparare come avrebbero fatto nel loro Nido”, spiegano dal Comune.

Il materiale è anche a disposizione dei bambini che non frequentano il nido, sul sito istituzionale del Comune di Latina, nella pagina DIRITTI A SCUOLA, cliccando sull’icona ASILI NIDO.